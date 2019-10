САЩ изведе от Сирия джихадисти, обезглавявали журналисти

Д вама прословути джихадисти от „Ислямска държава“ от т. нар. група „Бийтълс“ са изведени от Сирия и се намират на „сигурно място, контролирано от САЩ“, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Би Би Си (BBC).

Ел Шафи Елшейх и Аликзанда Коти са обвинени, че са били част от клетка на „Ислямска държава“, която отвличала и убивала заложници от Запада в Сирия. Двойката, която е от Лондон, е в арест на американски военни.

„Ислямска държава“ обезглави американски журналист

Доналд Тръмп определи в социалната мрежа Туитър двамата джихадисти като

„най-лошите от най-лошите“.

Той каза още, че решението за извеждането им от Сирия е взето „в случай, че кюрдите или Турция“ загубят контрол“.

Американските издания „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Поуст“ твърдят, че двойката е изведена от затвор, управляван от кюрдските сили в Северна Сирия. Съобщението за извеждането на джихадистите идва след решението на САЩ да изтеглят силите си от региона тази седмица.

