Турция започна операция „Мирна пролет” в Сирия

Т урските войски започнаха офанзива в Северна Сирия, което може да ги доведе до пряк конфликт с кюрдските сили, съюзници на САЩ, съобщи Би Би Си (BBC).

Началото на операцията беше съобщено от турският президент Реджеп Ердоган.

Турция нанесе удари в Сирия

„Целта ни е да унищожим коридора на тероризма,

който се опитва да бъде установен на южната ни граница, и да донесем мир в региона”, написа Ердоган в социалната мрежа Туитър, цитиран от турският вестник „Дейли Сабах” (Daily Sabah).

„Операцията, наречена „Мирна пролет” ще премахне терористичната заплаха за Турция и ще осигури завръщането на сирийски бежанци в страната им благодарение на безопасна зона в района”, каза още Ердоган.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.