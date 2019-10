Турция: 11 селища в Сирия са "прочистени"

К юрдските части са били изтласкани от 11 населени места близо до град Тал Абяд и град Рас ал Айн от началото на операцията на Турция в Северна Сирия, съобщиха турските медии.

Анадолската агенция съобщи, че селата Ал-Ябиша и Тал Фандар са първите, които в четвъртък са били прочистени от кюрдските милиции. Селата Мушерифа, Дадат, Бир Ашик и Хамидия, намиращи се в близост до Тал Абяд, и селището Кишто край Рас ал Айн са били впоследствие освободени.

Съобщава се, че турската армия е продължила с прочистването на село Кишто, разположено на запад от Рас ал Айн, и селищата Барзан, Ал Джадеда и Гиса. Освен това части от подкрепяната от Турция Сирийска национална армия са разбили веригата за доставки на кюрдските сили в окръг Дирбасие в провинция Хасака.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви началото на така наречената операция "Мирна пролет" в сряда с цел създаване на безопасна зона близо до сирийско-турската граница, разчистване на "терористите" и осигуряване на безопасно завръщане за сирийските бежанци, които в момента са настанени в Турция.

Територията на сирийската страна на границата понастоящем се контролира от ръководените от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС), които Анкара счита за част от ПКК, обявени за терористична организация в Турция.

Турската армия заяви в четвъртък, че е нанесла удар по 181 кюрдски цели в хода на настъплението си и е убила най-малко 219 бойци на ПКК и сирийските кюрди.

Междувременно местните медии съобщават за жертви на цивилни, причинени от турско оръжие.

Турски войник е загинал вчера в операцията, съобщи турското министерство на националната отбрана. В съобщение, подписано от военния министър Хулуси Акар, се посочва, че в хода на офанзивата на Турция срещу терористите на ПКК/СЗН, е бил убит пехотинецът Ахмет Топчу, а трима турски войници са били ранени.

"Лично от свое име и името на министерството на националната отбрана желая покой на нашия герой мъченик, а на неговото семейство и благородния ни народ - съболезнования и търпение", се посочва в публикуваното съобщение.

Двупартийна група американски сенатори обяви, че са се договорили за мащабни санкции, с които да бъде наказан съюзника в НАТО Турция, ако силите ѝ не се оттеглят от съседна Сирия. Сенаторът републиканец Линдзи Греъм заяви, че той и демократът Крис Ван Холен внасят предложение, което ще замрази всички активи в САЩ на политическото ръководство на Турция – включително на президента Реджеп Ердоган, неговия вицепрезидент и министъра на отбраната.

Ще бъдат наложени санкции и на субектите, които правят бизнес с военните сили на Турция и с турските нефтени и газови компании, които обслужват въоръжените сили. Греъм и няколко други американски депутати са разгневени от внезапното изтегляне на частите на САЩ в Северна Сирия от президента Доналд Тръмп. Те заклеймяват този ход като предателство на кюрдските сили, които от години помагат в борбата срещу ислямистите.

Малко преди това американският президент бе написал в Twitter, че не изключва посредничеството на Вашингтон за постигане на споразумение между Турция и кюрдите в Сирия.

"Турция атакува кюрдите, които воюват помежду си от 200 години. Имаме три възможности за избор: да изпратим хиляди войници там и да спечелим с военни средства, да ударим Турция много тежко със санкции и финансово, или да посредничим за сделка между Турция и кюрдите!" - написа Тръмп в Туитър.

Междувременно Съветът за сигурност на ООН не можа да постигне съгласие във връзка с настъплението на Турция в Сирия.

Европейските държави поискаха спиране на военните действия, а сирийския съюзник Русия призова за сдържаност и пряк диалог между двете страни, предаде Асошиейтед прес.

Европейските държави в Съвета за сигурност свикаха закрито заседание с желанието да бъде постигнато съгласие за декларация по въпроса за военната операция на Турция, предприета след внезапното решение на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на САЩ от Североизточна Сирия.

