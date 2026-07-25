Свят

Плувци бяха ухапани от неизвестна риба в морето край Италия

Инцидентите са станали в рамките на три дни край Чиленто, като пострадалите са получили дълбоки рани и значителна кръвозагуба

25 юли 2026, 09:09
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  • Двама плувци бяха ухапани от неизвестна риба в Средиземно море - инцидентите са станали в рамките на три дни край Чиленто, Италия, в районите Пиопи и Палинуро.
  • Пострадалите са получили сериозни рани на прасците и значителна кръвозагуба - 76-годишен италианец и 55-годишен швейцарски турист са получили медицинска помощ, като туристът е бил откаран в болница заради приема на антикоагуланти.
  • Видът на рибата все още не е установен - сред възможните причини се разглеждат тропически видове, които все по-често навлизат в Средиземно море заради промените в морската среда.

Двама плувци в морето в Италия се бяха ухапани от риби във водата при два отделни инцидента, станали в рамките на три дни в района на Чиленто, между Пиопи и Палинуро, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“.

И двамата мъже са получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба, което е наложило да им бъде оказана медицинска помощ на място.

Последният случай е регистриран в Палинуро, в района Салине, където 76-годишен мъж е получил рана на прасеца. Няколко дни по-рано в Пиопи 55-годишен швейцарски турист е бил спасен след подобно нараняване. В Палинуро пострадалият е успял сам да достигне брега, където спасителите на плажа са му оказали първа помощ до пристигането на медицински екип. След това той е бил транспортиран до спешен медицински център за необходимото лечение.

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В Пиопи инцидентът отново е бил със швейцарския турист, който също е получил дълбока рана на прасеца, придружена със значителна кръвозагуба. Тъй като мъжът приема антикоагуланти, той е бил откаран в болница за необходимото лечение.

Все още не е установено каква риба е причинил тежките ухапвания. Сред разглежданите хипотези може да става дума за тропически видове, които все по-често се срещат и в Средиземно море., станали в рамките на три дни в района на Чиленто, между Пиопи и Палинуро, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“.

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И двамата мъже са получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба, което е наложило да им бъде оказана медицинска помощ на място.

Последният случай е регистриран в Палинуро, в района Салине, където 76-годишен мъж е получил рана на прасеца. Няколко дни по-рано в Пиопи 55-годишен швейцарски турист е бил спасен след подобно нараняване. В Палинуро пострадалият е успял сам да достигне брега, където спасителите на плажа са му оказали първа помощ до пристигането на медицински екип. След това той е бил транспортиран до спешен медицински център за необходимото лечение. В Пиопи швейцарският турист, който също е получил дълбока рана на прасеца, придружена със значителна кръвозагуба, е приемал антикоагуланти и е бил откаран в болница за необходимото лечение.

Все още не е установено каква риба е причинил тежките ухапвания. Сред разглежданите хипотези е тази, че може да става дума за тропически видове, които все по-често се срещат и в Средиземно море.

(Във видеото: Среща с китови акули във Филипините)

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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