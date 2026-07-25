Свят

Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“

Президентът участва в събитието за първи път от мандата си, след като предишната гала беше прекъсната от въоръжено нападение

25 юли 2026, 09:39
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  • Тръмп участва отново в гала вечерята на кореспондентите в Белия дом след отмененото по-рано събитие заради въоръжено нападение, при което заподозрян беше обвинен в опит за убийство на президента. Той заяви: „Шоуто трябва да продължи“.
  • Президентът съчета шеги и политически атаки в речта си - подигра се с идеята за трети мандат, пошегува се с медиите и отново нападна свои критици, като същевременно отбеляза работата на „Сикрет сървис“ при предотвратяването на атаката.
  • Събитието подчерта напрежението между Тръмп и медиите - вечерята традиционно празнува свободата на пресата, но администрацията му е критикувана за ограничения върху журналисти и съдебни действия срещу медийни организации.

Шоуто трябва да продължи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на традиционната гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, предаде Асошиейтед прес. Вечерята трябваше да се състои по-рано през годината, но тогава въоръжен мъж откри огън по време на нея и беше арестуван и обвинен, че е искал да убие президента. Тръмп се отърва невредим от инцидента, а Белият дом насрочи нова дата за гала вечерята. Заподозреният за атаката по време на първата гала вечеря в края на април -  Коул Алън, пледира невинен през май по редица обвинения, сред които и опит за убийство на президента.

Пред препълнена с журналисти зала на вашингтонския хотел "Хилтън" Тръмп сега заяви: „Както казах преди три месеца, шоуто трябва да продължи“.

Той влезе в балната зала, посрещнат с учтиви аплодисменти, а председателят на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Уейдзя Дзян от „Си Би Ес Нюз“ му благодари за подкрепата. След това президентът остана в залата повече от час за церемонията по връчването на наградите, включително такива на журналисти, публикували критични материали за него и неговата администрация.

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

На свой ред Дзян, приветствайки присъстващите, заяви: „Няма да бъдем сплашени. Отказваме да позволим един акт на насилие да има последната дума, визирайки нападението отпреди три месеца по време на гала вечерята.

На вечерята на кореспондентите Тръмп за пореден път на шега заговори за трети президентски мандат. По конституция той няма право на такъв. Но той се пошегува, че при него нещата от втори път се получават по-добре, а на третия път ще бъдат още по-добре, след което поясни, че това е само шега.

В речта си Тръмп,  който често е влизал в конфликт с медиите по различни поводи, редуваше сега приятелски шеги към журналистите и  упреци към онова, което той нарича „медиите на фалшивите новини“, посочва Ройтерс.

Той обаче не пропусна възможността да отправи нападки и към свои политически противници в медиите и шоубизнеса, като лично атакува журналисти като Дон Лемън и Лорънс О'Донъл, политици като Крис Кристи и Адам Шиф, както и известни личности, сред които Брус Спрингстийн и Джейн Фонда.

Тръмп даде да се разбере, че този път се е въздържал от по-остри критики към журналистите, които е възнамерявал да отправи на първоначално планираната вечеря. "Подозирам, че някои от вас имат късмет, че предишната вечеря беше прекъсната, защото възнамерявах сериозно да се заема с вас тогава“, пошегува се той, цитиран от Ройтерс.

Тазгодишните две гала вечери отбелязаха първото участие на Тръмп като президент на това събитие. По време на предишния си мандат той бойкотираше проявата, но сега обеща да се върне и догодина.

Защитници на свободата на медиите критикуват администрацията на Тръмп за заведените съдебни дела срещу медийни организации, заради ограничения достъп за някои журналисти до Белия дом и заради заплахите за действия срещу телевизионни оператори. Тръмп отхвърля тези критики, като твърди, че администрацията му насърчава отчетността и се бори с медийната пристрастност.

По време на гала вечерята Тръмп снощи похвали и служителите на „Сикрет сървис“,  частност Виктор Гонсалес, който беше прострелян на контролно-пропускателния пункт пред балната зала през април и на когото се приписва предотвратяването на нападението. Гонсалес е носел защитна жилетка и е бил единственият човек, ранен при атаката.

Галавечерта – ежегодно събитие във Вашингтон с повече от вековна история – събира средства за журналистически стипендии и отбелязва свободата на пресата, гарантирана от Първата поправка на Конституцията на САЩ. По традиция на събитието участва комик, който се шегува както с президента, така и с медиите. Тази година развлечението беше поверено на Оз Пърлман.

Тръмп обаче съперничеше по шеги на Пърлман. Той например каза на журналистите: „Знам, че не беше лесно да намерите обувки, които да си подхождат с бронежилетката, която много от вас не искаха да носят, защото предпочитаха да умрат, отколкото да изглеждат с 10 килограма по-пълни“ .

В речта си Тръмп засегна и по-сериозни политически теми. Той например каза, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще посети Вашингтон във вторник, предаде Ройтерс.

Вечерята на кореспондентите в Белия дом - без Тръмп и в помрачено настроение

Тръмп също така говори за войната с Иран, имиграцията и престъпността и повтори твърденията си за президентските избори през 2020 г., чийто резултат и до днес не признава, предаде ДПА.

„Направихме Америка отново велика и тя ще стане още по-велика“, заяви Тръмп, носейки бейзболна шапка с надпис „Тръмп 2028“.

Президентът отправи и шеговита критика към автора на речта си, след като няколко от подготвените шеги не успяха да впечатлят публиката.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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