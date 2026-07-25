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Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Министерството на отбраната съобщи, че вторият дрон е бил унищожен само 11 минути след засичането му

25 юли 2026, 14:20
Пилот
Източник: iStock
  • Един и същ пилот на румънски изтребител F-16 е свалил и двата дрона, нарушили въздушното пространство на Румъния в два поредни дни, съобщи румънското Министерство на отбраната.
  • Днешната операция е приключила само за 11 минути, като дронът е бил неутрализиран над необитаем район край границата с Украйна, след стандартни процедури по откриване, идентификация и поразяване.
  • Произходът на втория дрон все още се разследва, докато за сваления вчера вече е установено, че е бил от типа „Шахед“.

Нова въздушна тревога: Румъния свали дрон край Дунав

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи днес, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре.

"Тази сутрин в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.

Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.

Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.

Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.

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Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.

По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".

"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.

Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.

По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".

Източник: БТА, Ваня Накова    
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