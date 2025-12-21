Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

У нгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че не е единственият възможен кандидат на управляващата партия ФИДЕС за премиерския пост на парламентарните избори догодина, като в същото време подчерта, че разполага с необходимите качества да продължи да ръководи страната, предаде Блумбърг.

* Видеото е архивно!

Изявлението беше направено на среща с граждани, на която министърът на транспорта и строителството Янош Лазар го попита защо унгарците трябва да гласуват за него след близо две десетилетия начело на правителството. Орбан видимо бе изненадан от въпроса, добавя агенцията.

They let migrants in and now struggle to live with the consequences. We stopped them at our borders and are now told to take them anyway. That's the migration pact. Hungary will not build migrant camps or import failed policies. No thanks! ❌ pic.twitter.com/HQ9wjqjz5B — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 20, 2025

В отговор унгарският премиер започна да изброява възможни алтернативи за кандидат на управляващата партия, сред които самият Лазар, както и дългогодишният финансов министър, а понастоящем управител на Унгарската централна банка Михай Варга. Впоследствие Орбан заяви, че на 62-годишна възраст се намира в „най-добрата възраст“, за да продължи да управлява страната.

„Имаме фантастична общност и винаги можем да излъчим най-добрия лидер, от когото се нуждаем“, заяви Орбан на съвместното предизборно събитие с Лазар на ФИДЕС в южния унгарски град Сегед.

Задава ли се краят на ерата Орбан

Унгария се насочва към ключови парламентарни избори, а новата либерално-консервативна партия ТИСА, ръководена от Петер Мадяр, води в повечето социологически проучвания преди вота, който вероятно ще се състои през април, отбелязва Блумбърг.

Нарастващата умора от продължителното управление на Орбан от 2010 г. насам, кризата с разходите за живот и широко разпространените обвинения в корупция подхраниха подкрепата за Мадяр. Той обещава да сложи край на концентрацията на власт в ръцете на Орбан и да върне Унгария в основата на Европейския съюз. Европейските институции вече посочиха ерозията на върховенството на закона и корупцията като причина за замразяването на значителна част от средствата, предназначени за страната.

For the first time in the history of the European Union, 24 member states have jointly granted a war loan to a country outside the Union. This is not a technical detail but a qualitative shift. The logic of a loan is clear: whoever lends money wants it back. In this case,… pic.twitter.com/jeBi6A2e29 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 20, 2025

Въпреки уверенията на Орбан, че ФИДЕС е способна да се обновява, унгарският премиер доминира партията от нейното създаване в края на 80-те години на миналия век. През годините той нееднократно е отстранявал или маргинализирал потенциални вътрешнопартийни конкуренти, включително през 2018 г. самия Лазар, който по-късно се завърна в правителството като негов ключов съюзник.

По-рано този месец Блумбърг съобщи, че на фона на двуцифрено изоставане на ФИДЕС в някои проучвания Орбан обмисля възможността да се кандидатира за президент и да трансформира сегашната до голяма степен церемониална длъжност на държавен глава в най-влиятелния пост в страната.