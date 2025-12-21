Свят

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

21 декември 2025, 07:23
Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония
Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор
Изчезнали документи от архива

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон
Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави
Изводи от публикуването на документите по случая

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"
Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел
Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

У нгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че не е единственият възможен кандидат на управляващата партия ФИДЕС за премиерския пост на парламентарните избори догодина, като в същото време подчерта, че разполага с необходимите качества да продължи да ръководи страната, предаде Блумбърг.

* Видеото е архивно!

Изявлението беше направено на среща с граждани, на която министърът на транспорта и строителството Янош Лазар го попита защо унгарците трябва да гласуват за него след близо две десетилетия начело на правителството. Орбан видимо бе изненадан от въпроса, добавя агенцията.

В отговор унгарският премиер започна да изброява възможни алтернативи за кандидат на управляващата партия, сред които самият Лазар, както и дългогодишният  финансов министър, а понастоящем управител на Унгарската централна банка Михай Варга. Впоследствие Орбан заяви, че на 62-годишна възраст се намира в „най-добрата възраст“, за да продължи да управлява страната.

„Имаме фантастична общност и винаги можем да излъчим най-добрия лидер, от когото се нуждаем“, заяви Орбан на съвместното предизборно събитие с Лазар на ФИДЕС в южния унгарски град Сегед.

Задава ли се краят на ерата Орбан

Унгария се насочва към ключови парламентарни избори, а новата либерално-консервативна партия ТИСА, ръководена от Петер Мадяр, води в повечето социологически проучвания преди вота, който вероятно ще се състои през април, отбелязва Блумбърг.

Нарастващата умора от продължителното управление на Орбан от 2010 г. насам, кризата с разходите за живот и широко разпространените обвинения в корупция подхраниха подкрепата за Мадяр. Той обещава да сложи край на концентрацията на власт в ръцете на Орбан и да върне Унгария в основата на Европейския съюз. Европейските институции вече посочиха ерозията на върховенството на закона и корупцията като причина за замразяването на значителна част от средствата, предназначени за страната.

Въпреки уверенията на Орбан, че ФИДЕС е способна да се обновява, унгарският премиер доминира партията от нейното създаване в края на 80-те години на миналия век. През годините той нееднократно е отстранявал или маргинализирал потенциални вътрешнопартийни конкуренти, включително през 2018 г. самия Лазар, който по-късно се завърна в правителството като негов ключов съюзник.

По-рано този месец Блумбърг съобщи, че на фона на двуцифрено изоставане на ФИДЕС в някои проучвания Орбан обмисля възможността да се кандидатира за президент и да трансформира сегашната до голяма степен церемониална длъжност на държавен глава в най-влиятелния пост в страната.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Виктор Орбан ФИДЕС Парламентарни избори Унгария Унгарски премиер Кандидати за премиер Корупция Унгария Дългогодишно управление Петер Мадяр Върховенство на закона Президентски амбиции
Последвайте ни

По темата

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

pariteni.bg
Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 13 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 14 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 11 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 10 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 33 минути

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Свят Преди 1 час

Разговорите се провеждат в Маями, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за дневния ред или за участниците от американска страна

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Любопитно Преди 2 часа

По-дългият живот носи нови възможности, но също така въвежда и предизвикателства, особено риска от свързано с възрастта влошаване на здравето

,

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

България Преди 2 часа

Скъпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Свят Преди 2 часа

Промените в езика обаче съвсем не са свързани само с войната – те отразяват наративите на действащата руска власт

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 10 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 11 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 11 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 12 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 12 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 12 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 13 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 13 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

България Преди 15 часа

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 15 часа

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Монтана с изненадващ избор за нов треньор

Gong.bg

Слот: В края сякаш ние бяхме с 9 играчи

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg