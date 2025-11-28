Свят

Унгарската опозиция: Путин отново извика Орбан в Москва

Правителството плаща без възражения „изключително скъпите“ руски петрол и газ

28 ноември 2025, 18:50
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин отново извика Виктор Орбан в Москва, за да дава лично заповеди на унгарския премиер, заяви заместник-председателят на опозиционната Демократична коалиция Шандор Ронай, коментирайки днешното посещение на Орбан в Русия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Ронай заяви по време на пресконференция, че е „очевидна лъжа“, че Орбан е обсъждал енергийните въпроси с Путин, „след като няма нищо останало за обсъждане“. Той допълни, че правителството плаща без възражения „изключително скъпите“ руски петрол и газ, и че руският президент „финансира войната си срещу Украйна“ с тези пари.

„Последното посещение в Москва доказва, че Орбан не е премиер на независима Унгария, а пудел на Путин“, заяви той.

„Русия в момента е враг на Европейския съюз с дронове, тайни агенти и хакери, които атакуват страните членки, докато определи европейски политици, купени от Русия пречат на вземането на решения в обединението“, заяви Ронай.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
