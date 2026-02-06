Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Н ападател откри огън пред портите на шиитска мюсюлманска джамия в Исламабад в петък, преди да задейства бомба и да убие най-малко 31 души, при най-смъртоносното подобно нападение в столицата на Пакистан от повече от десетилетие, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Над 170 други бяха ранени при експлозията, задействана след като охраната е спряла нападателя, докато той се е опитвал да влезе в комплекса „Хадиджа Тул Кубра“ в покрайнините на града, съобщиха официални лица.

Снимки от мястото показват окървавени тела, лежащи върху покрития с килими под на джамията, заобиколени от парчета стъкло, отломки и изпаднали в паника богомолци. Десетки други ранени лежаха в градините на комплекса, докато хората викаха за помощ.

Мъжът се е взривил „в последния ред на богомолците“, написа министърът на отбраната Хаваджа Асиф в X. Той каза, че атентаторът е имал история на пътувания до Афганистан и обвини съседна Индия, че е спонсорирала нападението, без да представи доказателства.

От Ню Делхи не последва незабавен отговор, като в миналото Индия е отхвърляла обвиненията на Пакистан, че подкрепя бойци.

Столицата вече е в режим на повишена готовност заради посещение

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие, според мониторинговата организация за конфликти ACLED, която заяви, че той „носи белезите на Ислямска държава“.

Шиитите, които са малцинство в преобладаващо сунитската мюсюлманска нация с население от 241 милиона души, и преди са били обект на сектантско насилие, включително от „Ислямска държава“ и сунитската ислямистка групировка Техрик-е-Талибан Пакистан.

Атентатите са рядкост в строго охраняваната столица, въпреки че Пакистан беше засегнат от нарастваща вълна на насилие през последните няколко години, особено по границата с Афганистан.

Външното министерство на Афганистан осъди нападението. Кабул многократно е отричал обвиненията, че предоставя убежище на бойци, извършващи атаки в Пакистан.

„Общо 31 души загубиха живота си. Броят на ранените, приети в болниците, нарасна до 169“, заяви в изявление заместник-комисарят на Исламабад Ирфан Мемън.

Столицата вече беше в състояние на повишена готовност в петък заради посещението на президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, като пътищата около столицата бяха блокирани от контролно-пропускателни пунктове, а силите за сигурност бяха разположени из целия град.

„Оказваме всякаква възможна помощ на семействата на загиналите и ранените“, каза министърът по парламентарните въпроси на Пакистан Тарик Фазал, след като посети пострадалите в болница „Поликлиник“ в Исламабад.

Седмица на насилие

Пакистан също така обвини Индия за нападения от бойци в неспокойната провинция Белуджистан през уикенда – обвинения, които разпалиха тлеещото напрежение между двете ядрени съседни държави, които през май влязоха в най-тежкия си конфликт от десетилетия.

Ню Делхи отрече всякакво участие в насилието в Белуджистан, където пакистанската армия води десетилетна борба с бунтовническо движение.

Регионът беше парализиран, след като сепаратистки бойци щурмуваха правителствени сгради, болници и пазари в координирана атака, при която бяха убити 58 цивилни и служители на силите за сигурност. Военните заявиха, че са убили 216 бойци при целенасочени офанзиви в цялата провинция.

По-рано в петък армията съобщи, че още 24 бойци, свързани с Техрик-е-Талибан Пакистан, са били убити в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва.

Последната голяма атака в Исламабад беше самоубийствен атентат на 11 ноември, при който загинаха 12 души, а 27 бяха ранени. Пакистан заяви, че той е бил извършен от афганистански гражданин. Нито една групировка не пое отговорност за това нападение.