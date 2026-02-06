България

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

6 февруари 2026, 16:23
Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер
Източник: БГНЕС

"Настоявам, умолявам, президента Йотова незабавно, бързо да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение във Фейсбук, като посочи, че България е в институционален вакуум, след като Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално, защото се използва за предизборна агитация.

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

"Той във всички случай ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото Гюров, заедно ПП и Пеевски, и ДБ го номинираха. Заедно гласуваха за него. Така че тези двойни аршини, кой на кого е, аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията на работи, държавата не работи и няма кой да носи отговорност", заяви Борисов по отношение на избора на служебен премиер.

"Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение. Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това Конституционният съд се произнесе и той отиде да се занимава с това, с което желае. От декември, януари, станахме февруари, се водят някакви абсолютно безсмислени консултации", посочи Борисов.

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

"Всички партии, всички лидери се обявиха за незабавни предсрочни избори, И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само че сега се протака, протака, протака, в същото време цените на тока скачат. Аз искам специално да уточня, че правителството има задължение да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените. И те трябва да бъдат незабавно толкова остри, толкова строги, с възможно най-големите глоби върху тези, които си позволяват, особено в ЕРП-тата, да правят фактури за дълго време или не дай боже да са със завишени цени.Незабавно, в противен случай регулаторът трябва да си подаде оставката, също както правителството", каза още Борисов.

Последвайте ни
Издирват дете след случая

Издирват дете след случая "Петрохан"

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Пазете трудовите книжки

Пазете трудовите книжки

pariteni.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 10 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 9 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 11 минути

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 30 минути

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Свят Преди 1 час

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

България Преди 1 час

Последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата

Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Любопитно Преди 1 час

През шести век пр.н.е. царица Томирис управлявала земите на север от Персия и източно от Каспийско море и според легендите убила Кир Велики, крал на Персия

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

България Преди 1 час

Местни жители посочват, че издирваният по случая "Петрохан" мъжът е бил в селото миналата седмица

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Свят Преди 2 часа

Тръмп възхвалява "изключително добрите" си лични отношения с китайския лидер, но Си реагира много по-сдържано

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

България Преди 2 часа

От Асоциацията на козметиците в България изразиха в отворено писмо до медиите своето сериозно безпокойство

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Свят Преди 3 часа

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

<p>&quot;Не всичко, което блести, е злато&quot;: Тази година олимпийските медали струват повече от всякога</p>

Зимни олимпийски медали 2026: Най-скъпите отличия в историята заради рекордни цени на злато и сребро

Свят Преди 3 часа

Златните медали достигат стойност от около 2 300 долара, сребърните - почти 1 400 долара, докато организаторите използват рециклирани метали за изработката им

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

Любопитно Преди 3 часа

<p>ЕС иска радикални промени в TikTok, ето какви</p>

ЕС нареди на TikTok да промени пристрастяващия си дизайн - заплашват го глоби до 6% от приходите

Свят Преди 3 часа

Европейската комисия изисква промени във функциите на приложението като безкрайно скролване и автоматично възпроизвеждане, за да защити психичното здраве на потребителите, особено на непълнолетните

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Великите моменти и най-големите скандали на Super Bowl

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Великите моменти и най-големите скандали на Super Bowl

Свят Преди 3 часа

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Как 15 минути и 0 долара хонорар превърнаха Super Bowl в най-скъпото шоу на планетата. От 1986 г. до днес – легендарни изпълнения, исторически скандали и икономика за милиарди в една неделя!

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Романтичният воаяж на Ненчо Балабанов – море, шампанско и още нещо. Ето къде заведе любимата си

Edna.bg

Кой ще изиграе Стоичков?

Edna.bg

Иван Стоянов: Радостно е, че победихме, но дадохме жертва

Gong.bg

Култови истории за Попето, сандвич и анцунг (ВИДЕО)

Gong.bg

Мъж, станал баща, без да знае, осъди болницата, откраднала биологичния му материал

Nova.bg

Полицията e проверила къща, свързвана с Ивайло Калушев (СНИМКИ)

Nova.bg