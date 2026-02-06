Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

"Настоявам, умолявам, президента Йотова незабавно, бързо да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение във Фейсбук, като посочи, че България е в институционален вакуум, след като Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално, защото се използва за предизборна агитация.

"Той във всички случай ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото Гюров, заедно ПП и Пеевски, и ДБ го номинираха. Заедно гласуваха за него. Така че тези двойни аршини, кой на кого е, аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията на работи, държавата не работи и няма кой да носи отговорност", заяви Борисов по отношение на избора на служебен премиер.

"Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение. Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това Конституционният съд се произнесе и той отиде да се занимава с това, с което желае. От декември, януари, станахме февруари, се водят някакви абсолютно безсмислени консултации", посочи Борисов.

"Всички партии, всички лидери се обявиха за незабавни предсрочни избори, И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само че сега се протака, протака, протака, в същото време цените на тока скачат. Аз искам специално да уточня, че правителството има задължение да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените. И те трябва да бъдат незабавно толкова остри, толкова строги, с възможно най-големите глоби върху тези, които си позволяват, особено в ЕРП-тата, да правят фактури за дълго време или не дай боже да са със завишени цени.Незабавно, в противен случай регулаторът трябва да си подаде оставката, също както правителството", каза още Борисов.