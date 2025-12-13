Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

В унгарската столица се проведе масов протест срещу режима на премиера Виктор Орбан след разкритията за брутално малтретиране на деца в държавен дом за малолетни.

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда. Лидерът на опозицията Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ води в анкетите преди изборите през април организира и ръководи протеста. Той призова Орбан да подаде оставка за това, което той нарече провал в защитата на децата под държавни грижи.

Видеото, което стана публично тази седмица, показва служител, който доскоро бе началник на дома за непълнолетни в Будапеща, да извършва няколко насилствени действия, включително ритане на дете, което е на земята и удряне на главата на друго върху масата. Мъжът вече е задържан. Полицията нахлу в заведението тази седмица и задържа още няколко души.

Macaristan’da en çarpıcı Orbán karşıtı protestolardan biri yaşanıyor.



“Çocuklarımızı koruyalım” sloganıyla binlerce kişi sokakta.



Sebep: çocuk bakım sisteminde ortaya çıkan istismar skandalları ve yetkililerin sessizliği.



Yürüyüşün liderliğini Péter Magyar yapıyor. pic.twitter.com/Fgzxb5Zflb — TKR (@TKRgazete) December 13, 2025

Правителството се опита да представи малтретираните непълнолетни като престъпници. Пред проправителствения новинарски уебсайт Mandiner, Орбан повтори тази реплика, но призна, че насилието е неприемливо дори срещу престъпници. Реакцията на кабинета предизвика допълнителни критики за обвиняване на жертвите.

„Тази история разкъсва корема, включително реакцията или липсата на реакция на правителството“, каза Левенте Игнеци, 24-годишен софтуерен разработчик, докато участваше марша днес. „Дори ако тези протести не е задължително да имат незабавен ефект, е важно да се изпрати ясно послание преди изборите,“ каза още той.

Правителството на Орбан се опита да си припише заслугата за закъснялата полицейска намеса, която дойде месеци след призивите на опозицията за щателно разследване. Предишният директор на дома е заподозрян в сексуално насилие и в ръководене на мрежа за проституция.

Преди по-малко от две години тогавашният президент на Унгария, съюзничката на Орбан Каталин Новак, подаде оставка на фона на обществен гняв, след като даде противоречиво помилване по дело за педофилия в държавен дом за деца.

Мадяр, дългогодишен поддръжник на Орбан с тесни връзки с правителственото ръководство чрез приятели и семейство, реши да изрази публично критиките си относно първоначалния опит на висши служители да избегнат поемането на отговорност. В крайна сметка той създаде „Тиса“, която осъжда корупцията сред управляващия елит на Унгария и се възползва от недоволството от кризата с разходите за живот. Мадяр продължи да се фокусира върху тежкото положение на уязвимите деца в порутени, недофинансирани държавни домове и да противопоставя тяхното затруднение на шуробаджанашкия имидж на консервативното правителство на Орбан.