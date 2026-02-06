Свят

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

6 февруари 2026, 20:57
Ядрени обвинения между САЩ и Китай
Източник: AP/БТА

С АЩ обвиниха Китай в провеждането на тайни ядрени опити, в момент, когато Вашингтон иска Пекин да се включи в договор за контрол на въоръженията заедно с Русия, предаде "Франс прес".

"Днес мога да разкрия, че американското правителство е наясно, че Китай е провел ядрени опити", включително подготовка за опити с мощност от "няколко стотици тона", заяви Томас ДиНано, заместник-държавен секретар, отговарящ за контрола над въоръженията, пред Конференцията по разоръжаване в седалището на ООН в Женева.

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Той обвини китайската армия, че е "се опитала да скрие тези опити от останалата част на света". За целта е бил използван "метод, целящ да намали ефективността на сеизмичния мониторинг".

Според него Китай е провел такъв ядрен опит на 22 юни 2020 г. 

Русия обвини САЩ, че се подготвят за ядрени изпитания в щата Невада

Американският президент Доналд Тръмп вече каза през ноември, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за тях". Това изявление беше опровергано от Пекин.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
САЩ Китай ядрени опити
Голямата заблуда за трудовия стаж
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 16 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 14 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 14 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 16 часа
