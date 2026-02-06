България

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

6 февруари 2026, 17:02
С пециализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Д-р Щерев” беше осъдена за принудително бащинство от Софийския апелативен съд, предаде NOVA.

Лечебното заведение трябва да заплати още над 20 хиляди евро към присъденото от Софийския градски съд 10 хиляди лева обезщетение на Людмил Петровски. То е за причинените му  неимуществени вреди, изразяващи се в трайна и необратима промяна в личния му живот и свързаните с това негативни преживявания и силен психоемоционален стрес, пишат съдиите от Софийския апелативен съд. Адвокат на потърпевшия е Стоян Стойков.

Пред репортера на NOVA Мариета Николаева във филма „(Не)порочно зачатие” Людмил Петровски разказа как, без да знае и без негово разрешение, е станал баща. Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение в клиниката. Година по-късно той е поканен на кръщене на дъщеря си.

Принудително бащинство Съдебно решение
Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

