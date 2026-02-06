България

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

6 февруари 2026, 17:37
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Мистерията

Изпуснаха вода от язовирите от каскада

С офийска градска прокуратура (СГП) внесе протест срещу определението на Софийски градски съд да пусне под домашен арест задържания за намереното побоя, завършил със смърт в Бистрица.

Той е обвинен за това, че около 00,00 ч. в събота, причинил по непредпазливост смъртта на човеок, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда.

С протеста СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Прокуратурата счита, че определението на СГС е неправилно, тъй като не е съобразено с обстоятелствата по делото и обществената опасност на деянието и дееца.

СГП иска Софийски апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ всички доказателства, да отмени определението на СГС и вместо него да постанови друго, с което да вземе мярка за неотклонение задържане под стража. Наблюдаващият прокурор счита, че СГС необосновано е приел липса на реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като непосредствено след инцидента той се е укрил от органите на полицията, но е бил задържан на ГКПП „Калотина“. Съдът не е съобразил и изключително високата степен на реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, която опасност се разкрива от криминалното му минало.

Днес в центъра на Бистрица десетки жители протестираха срещу решението на съда да пусне обвиняемия.

Припомняме, че загиналият е местен мъж на 47 години. Той бил пребит от обвиняемия, който е на 20 години, след забележка заради високата скорост.

Според съдебно-медицинската експертиза смъртта е настъпила след черепно-мозъчна травма, която по свидетелски показания е получена след удари в лицето, падане назад на пътното платно и удар в тила.

Източник: Prb.bg    
Софийска градска прокуратура Бистрица
Издирват дете след случая

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Преди 11 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Преди 9 часа
Кой празнува имен ден днес
Преди 9 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Преди 11 часа
