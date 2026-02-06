Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

С офийска градска прокуратура (СГП) внесе протест срещу определението на Софийски градски съд да пусне под домашен арест задържания за намереното побоя, завършил със смърт в Бистрица.

Той е обвинен за това, че около 00,00 ч. в събота, причинил по непредпазливост смъртта на човеок, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда.

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

С протеста СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Прокуратурата счита, че определението на СГС е неправилно, тъй като не е съобразено с обстоятелствата по делото и обществената опасност на деянието и дееца.

СГП иска Софийски апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ всички доказателства, да отмени определението на СГС и вместо него да постанови друго, с което да вземе мярка за неотклонение задържане под стража. Наблюдаващият прокурор счита, че СГС необосновано е приел липса на реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като непосредствено след инцидента той се е укрил от органите на полицията, но е бил задържан на ГКПП „Калотина“. Съдът не е съобразил и изключително високата степен на реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, която опасност се разкрива от криминалното му минало.

Днес в центъра на Бистрица десетки жители протестираха срещу решението на съда да пусне обвиняемия.

Припомняме, че загиналият е местен мъж на 47 години. Той бил пребит от обвиняемия, който е на 20 години, след забележка заради високата скорост.

Според съдебно-медицинската експертиза смъртта е настъпила след черепно-мозъчна травма, която по свидетелски показания е получена след удари в лицето, падане назад на пътното платно и удар в тила.