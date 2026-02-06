ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Е вропейската комисия предложи в петък най-новия си пакет от санкции срещу Русия, който разширява ограниченията върху руската енергетика, банки, стоки и услуги.

„Докато в Абу Даби се водят важни мирни преговори, трябва да сме наясно: Русия ще седне на масата с истинско намерение само ако бъде притисната. Това е единственият език, който Русия разбира“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изявление.

Двадесетият пакет санкции срещу Русия включва:

Пълна забрана за морски услуги за руския суров петрол и насочва мерки срещу още 43 плавателни съда като част от т.нар. „сенчест флот“. Въвеждат се и забрани за предоставяне на поддръжка и други услуги за танкери за втечнен природен газ и ледоразбивачи, с цел допълнително да се ударят газовите експортни проекти.

Ход, който ще им попречи да използват европейски пристанища.

Пакетът въвежда и нови забрани за внос на метали, химикали и критични минерали, както и допълнителни ограничения за износ на стоки и технологии, използвани във военните усилия на Русия, включително материали за производство на експлозиви.

В списъка са включени още 20 руски регионални банки, както и няколко банки в трети страни, за които се смята, че улесняват търговията със санкционирани стоки.

Фон дер Лайен посочи, че спад от 24 процента на приходите на Русия от петрол и газ през миналата година, до най-ниското ниво от 2020 г. насам, потвърждава, че санкциите работят. „Ще продължим да ги използваме, докато Русия не се включи в сериозни преговори с Украйна за справедлив и траен мир“, подчерта тя.

Държавите от ЕС трябва да одобрят пакета, за да влязат мерките в сила, като целта е споразумението да бъде постигнато навреме за четвъртата годишнина от войната на агресия на Владимир Путин срещу Украйна на 24 февруари.

Предложението идва след кръг от тристранни преговори между украински, американски и руски представители тази седмица в Абу Даби, където Украйна и Русия се договориха да разменят 314 военнопленници.