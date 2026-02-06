Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

З абравете мита, че здравето и развитието на детето са изцяло отговорност на майката. Ново революционно изследване променя начина, по който мислим за родителството, съобщава Health Psychology.

Митовете за отговорността на майките

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина.

Въпреки това екип от изследователи от Държавния университет на Пенсилвания откри нещо неочаквано: в определени аспекти именно бащата играе ключова роля при определянето на физическото и психическото здраве на детето по-късно в живота.

Какво установиха учените

Учените анализирали семейните взаимодействия, когато бебетата били едва на 10 месеца, а след това оценили здравето на децата на 2- и 7-годишна възраст.

Резултатите били поразителни: емоционалното състояние на бащата и взаимодействието му с детето имали пряко и по-силно въздействие върху общото здраве на децата в училищна възраст, отколкото сходни показатели при майката.

Проучването показало, че когато бащата е дистанциран или емоционално студен в ранното детство, детето е изправено пред значително по-високи рискове от хронични здравословни проблеми по-късно.

В същото време активно ангажираният баща действа като мощен щит срещу стреса и болестите.

Защо това е важно днес

За бащите: Вашата роля не се ограничава до финансова подкрепа. Вашето внимание и времето за игра с бебето изграждат основата на неговото физическо здраве.

За майките: Това е научно потвърждение, че не е нужно да носите цялата тежест на родителството сами. Здравето на детето е екипно усилие.