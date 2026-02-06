България

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

6 февруари 2026, 17:56
Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“
Източник: iStock

Ж албата на министъра на околната среда и водите Манол Генов срещу решението на Общинския съвет в Сливен за създаване на селищно образувание курорт „Даулите“ в Природен парк „Сините камъни“ беше уважена от съда.

Административният съд в Сливен отмени като незаконосъобразно решението на Общинския съвет. 

Оспореното решение на общината беше прието през ноември 2024 г. на основание разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за административно-териториалното устройство на Република България. С него 9,5 хектара в Даулите се обособяват като селищно образувание. Аргументът на местната власт беше, че така ще се привлекат инвестиции и ще се развива туризъм. 

Генов: Ще обжалваме решенията за Даулите и Карандила

В града бяха организирани поредица от протести на граждани и природозащитни организации, свързани с намерението за създаване на "селищни образувания" в планината, както и изваждането на близо 12 декара от Природен парк "Сините камъни". През юни миналата година общинските съветници отхвърлиха от дневния ред предложение за отмяна на решението.

В мотивите си съдът потвърждава изложените от МОСВ възражения срещу акта – че не са спазени процедурните правила за издаване на административен акт, които изисквания се предвиждат от законодателя в интерес на обществеността и засегнатите в акта страни.

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване. 

Източник: МОСВ    
Природен парк Сините камъни Курорт Даулите Административен съд Сливен
Последвайте ни
Издирват дете след случая

Издирват дете след случая "Петрохан"

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 13 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 11 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 11 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 45 минути

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 2 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

Техеран: Разговорите в Оман са „добро начало“

Свят Преди 2 часа

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Любопитно Преди 3 часа

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

България Преди 3 часа

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Свят Преди 3 часа

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

България Преди 3 часа

Последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата

Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Любопитно Преди 3 часа

През шести век пр.н.е. царица Томирис управлявала земите на север от Персия и източно от Каспийско море и според легендите убила Кир Велики, крал на Персия

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

България Преди 3 часа

Местни жители посочват, че издирваният по случая "Петрохан" мъжът е бил в селото миналата седмица

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Свят Преди 4 часа

Тръмп възхвалява "изключително добрите" си лични отношения с китайския лидер, но Си реагира много по-сдържано

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

България Преди 4 часа

От Асоциацията на козметиците в България изразиха в отворено писмо до медиите своето сериозно безпокойство

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Свят Преди 5 часа

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

<p>&quot;Не всичко, което блести, е злато&quot;: Тази година олимпийските медали струват повече от всякога</p>

Зимни олимпийски медали 2026: Най-скъпите отличия в историята заради рекордни цени на злато и сребро

Свят Преди 5 часа

Златните медали достигат стойност от около 2 300 долара, сребърните - почти 1 400 долара, докато организаторите използват рециклирани метали за изработката им

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

Любопитно Преди 5 часа

<p>ЕС иска радикални промени в TikTok, ето какви</p>

ЕС нареди на TikTok да промени пристрастяващия си дизайн - заплашват го глоби до 6% от приходите

Свят Преди 5 часа

Европейската комисия изисква промени във функциите на приложението като безкрайно скролване и автоматично възпроизвеждане, за да защити психичното здраве на потребителите, особено на непълнолетните

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Селена Гомес е истинска щастливка: Бени Бланко е „Instagram съпругът“, за когото всички говорят

Edna.bg

Романтичният воаяж на Ненчо Балабанов – море, шампанско и още нещо. Ето къде заведе любимата си

Edna.bg

Мечтан дебют за Лео Перейра за ЦСКА, вкара първия си гол

Gong.bg

Холивудска подкрепа за България срещу Белгия за Купа Дейвис

Gong.bg

Кой е Николай Златков - един от издирваните за случая „Петрохан”

Nova.bg

Мъж, станал баща, без да знае, осъди болницата, откраднала биологичния му материал

Nova.bg