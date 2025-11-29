Свят

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето

29 ноември 2025, 12:47
Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО
Източник: Getty Images

У нгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна, като намекна, че след войната тя трябва да съществува главно като буферна държава между Русия и НАТО, предаде ДПА.

Орбан каза в интервю за в. "Велт", че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.

Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Според него е време да се оставят настрана илюзиите и да се приеме реалността, очертана в плана от 28 точки на САЩ за слагане на край на войната в Украйна. Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи, смята той.

Какво стои зад призива на Орбан към Украйна да се предаде

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.

По думите му европейската подкрепа за Украйна е изцяло за сметка на населението. Той отхвърли идеята замразените руски активи да имат финансов принос в тази насока. "Край на приказката, че европейците финансират войната с руски пари", каза Орбан.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Виктор Орбан Украйна Русия Война в Украйна Мир Буферна държава Териториални отстъпки Европейски съюз Санкции Унгария
Последвайте ни

По темата

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

"Диамант в небето", пилот и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 16 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 15 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 15 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 17 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Пари Преди 20 минути

В МВР получават бонусът е още по-щедър - 20 заплати

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Свят Преди 38 минути

Полицията съобщи, че групи демонстранти са започнали да спират движението по магистралите, както и по пътищата около града

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 1 час

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

Свят Преди 1 час

Boeing E-6B Mercury е наблюдаван за последно, когато самолетът е пресичал Атлантическия океан

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

България Преди 2 часа

По време на случилото се няма пострадали

<p>Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната</p>

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

България Преди 2 часа

Той добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Свят Преди 2 часа

Част от техническото оборудване в обекта е повредено

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Свят Преди 2 часа

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища

<p>Бойко Борисов:&nbsp;Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете</p>

Старт на Националната академия на младежките структури на ГЕРБ

България Преди 3 часа

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма

<p>Бившата дясна ръка на Зеленски&nbsp;отива на фронтовата линия след оставката си</p>

Бившата дясна ръка на Зеленски, Андрий Ермак, отива на фронтовата линия след оставката си

Свят Преди 3 часа

Ермак подаде оставка след обиск на дома му, проведен от Националното бюро за борба с корупцията, като обяви намерението си да отиде на фронта

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

<p>Никулден без българска риба? Рибари алармират за аномалия</p>

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

България Преди 4 часа

Рибари от Ахтопол алармират за необичайно беден улов, а пазарите изобилстват с вносна риба

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Свят Преди 4 часа

Офертите се удължават, а потребителите харчат повече онлайн

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Свят Преди 4 часа

Марулите в оранжериите са напълно унищожени

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 4 часа

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

<p>Руски пропагандни твърдения за Купянск опровергани от Киев</p>

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Свят Преди 4 часа

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

Сапунджиева от “Игри на волята”: Чикагото трябва да спечели! (ВИДЕО)

Edna.bg

Историята на Новак Джокович, разказана от родителите му

Gong.bg

Голям скандал разтърси падока! Арестуваха бивш пилот от Формула 1

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг

Nova.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg