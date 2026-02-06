MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

К онсервативни коментатори и привърженици на движението „Make America Great Again“ (MAGA) реагираха на интервю на олимпийската боксьорка Имане Хелиф за френското спортно издание L'Equipe, в което Хелиф признава, че притежава гена SRY, който се открива при биологичните мъже.

Хелиф, която от дълго време е обект на спекулации относно пола си, заяви: „Всички имаме различна генетика, различни хормонални нива. Аз не съм транссексуална. Моята различност е естествена. Това съм аз. Не съм направила нищо, за да променя начина, по който природата ме е създала. Затова не се страхувам.“

Алжирската боксьорка призна още, че е приемала „хормонални терапии, за да понижа нивата си на тестостерон за състезанията“.

SRY означава sex-determining region Y protein - ген, който инициира типичното мъжко полово развитие, като задейства формирането на тестиси.

Обвиненията, че Хелиф е биологично мъж, съществуват от известно време, а боксьорката дори е била обект на атаки от президента Доналд Тръмп. Тръмп нееднократно е наричал Хелиф „мъж боксьор“ и работи за това „мъжете да бъдат извадени от женския спорт“ чрез изпълнителна заповед от 2025 г., като твърди, че участието на транссексуални жени в женските спортове е „унизяващо, несправедливо и опасно“.

Консерваторите бързо разкритикуваха боксьорката, когато тя спечели златото на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Хелиф се класира за Олимпиадата в Париж през 2024 г., въпреки че през 2023 г. беше дисквалифицирана от световното първенство на Международната боксова асоциация (IBA), след като не издържа тестовете за допустимост по пол. Международният олимпийски комитет (МОК), който допусна Хелиф до участие в Игрите през 2024 г., отне статута на IBA през юни 2023 г. заради опасения относно управлението ѝ.

След като Хелиф победи италианката Анджела Карини, която се отказа от мача след два удара от страна на Хелиф, и критиците поставиха под въпрос пола на боксьорката, говорителят на МОК Марк Адамс заяви, че Хелиф е „родена като жена, регистрирана е като жена, живяла е живота си като жена, боксирала е като жена и има женски паспорт“.

През 2025 г. публикация на 3 Wire Sports твърдеше, че е получила тестовите документи на IBA, според които Хелиф имала мъжки кариотип - пълния набор от хромозоми, но този доклад остана непотвърден и непроверен.

Какво трябва да знаете

С поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Хелиф заяви още: „За следващите Игри, ако трябва да направя тест, ще го направя. Нямам проблем с това.“

Тя добави: „Уважавам Доналд Тръмп, защото е президент на Съединените щати, но истината си е истина. Аз не съм транс. Аз съм жена.“

В отговор на думите на Хелиф, Независимият съвет за женски спортове (ICONS) - организация, която се противопоставя на участието на транссексуални спортисти в женския спорт - заяви в публикация в X в четвъртък: „Алжирската олимпийска златна медалистка при жените Имане Хелиф вече потвърди, че е мъж.“

Организацията добави: „След като мъжете вече не са допустими за олимпийския женски бокс според правилата на @RealWorldBoxing, Хелиф по информация планира да се боксира професионално в Европа, макар необяснимо да твърди, че все още ще преминава полова проверка за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. с надеждата да участва.“

Източник: Gulliver/GettyImages

Консервативните реакции

Консерваторите също остро нападнаха боксьорката след новината.

Американската радио и телевизионна водеща Дейна Лоеш написа в X: „Уау, ако не го беше признал, как щяхме да разберем.“

Консервативният активист в социалните мрежи Роби Старбак написа: „Само напомняне, че мейнстрийм медиите защитаваха този човек и се преструваха, че е момиче, докато той разбиваше лицата на жени, които цял живот са работили, за да стигнат до Олимпиадата… И той взе златен медал, който принадлежеше на жена. И да, ние, "конспиративните теоретици", бяхме прави… ОТНОВО.“

Водещата на Fox News Райли Гейнс също написа: „Той е мъж. Винаги е бил мъж (което МОК е знаел). Винаги ще бъде мъж. Един мъж получи олимпийско злато за това, че пребива жени. Нищо не може да поправи тази несправедливост, но МОК може да отнеме медала му“, добави тя.

Източник: Gulliver/GettyImages

Какво казват хората

Хелиф каза в скорошно ексклузивно интервю за CNN: „Аз не съм транссексуална. Аз съм жена. Искам да живея живота си… Моля, не ме използвайте за вашите политически битки.“

Тя заяви още: „Разбира се, че бих приела да направя всичко, което се изисква от мен, за да участвам в състезания.“

За ролята на МОК тя каза: „Те трябва да защитават жените, но докато ги защитават, не бива да нараняват други жени.“

Бившата олимпийска плувкиня и медалистка за Великобритания Шарън Дейвис MBE написа в X: „Поразена съм, че някои медии още се подвеждат от тези глупости.“

Източник: Gulliver/GettyImages

Какво следва

Тръмп по-рано заяви, че ще има „строга форма на тестване“, когато беше попитан за евентуални генетични проверки за Олимпийските игри през 2028 г., така че е вероятно Хелиф да бъде задължена да премине генетичен тест за пол, за да участва в предстоящите игри.