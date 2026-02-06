Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

К олин Демарко, 26-годишен мъж от щата Мериленд, беше обвинен в опит за убийство, след като според властите е планирал атака срещу Ръсел Воут, високопоставен служител в администрацията на Доналд Тръмп.

CBS News първи съобщи подробности по случая, който се фокусира върху обвиненията, че Демарко е пътувал до дома на Воут в Северна Вирджиния през август, носейки със себе си насилствени политически мотиви срещу директора на Службата за управление и бюджет (OMB).

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения, включително опит за убийство. Според властите той е бил мотивиран от противопоставянето си на "Проект 2025" - консервативен политически план, финансиран от фондация "Херитидж".

При запитване за коментар, офисът на полицията на окръг Арлингтън насочи Newsweek към официалното си съобщение за ареста.

Предполагаем заговор срещу Ръсел Воут

Съдебни документи, прегледани от CBS News, както и източници, запознати със случая, твърдят, че Демарко е отишъл до дома на Воут в Арлингтън през август, облечен с ръкавици, хирургическа маска и слънчеви очила, и е бил заснет от камера на звънец Ring. Той е бил забелязан да проверява пощенската кутия и да разговаря със съсед, който по-късно е заявил пред властите, че мъжът е изглеждал така, сякаш има пистолет, пъхнат под дрехите му.

Воут, посочен като "жертвата" в доклада на окръг Арлингтън, не е бил у дома по това време. Разследващите казват, че Демарко е напуснал района, преди полицията да бъде уведомена.

В съобщението на офиса на шерифа на окръг Арлингтън се казва: "Заподозреният впоследствие се приближи до свидетеля и се поинтересува за жертвата, след което напусна мястото. Свидетелят се свърза с полицията, а пристигналите служители установиха периметър и претърсиха района за заподозрения без резултат. Инцидентът беше заснет от домашна система за видеонаблюдение, а заподозреният по-късно беше идентифициран."

Демарко е изправен пред няколко тежки обвинения, включително опит за убийство и подбуждане към извършване на убийство. Той е обвинен също в носене на маска на обществено място и в незаконно носене на скрито оръжие. В момента той е задържан без право на гаранция от офиса на шерифа на окръг Арлингтън и трябва да се яви в съда по-късно този месец.

Според CBS директорът на OMB вече е под защита на Службата на федералните маршали на САЩ.

Политическа мотивация, посочена в съдебните документи

Според наказателната жалба, прегледана от CBS, Демарко е казал на разследващите, че вярва, че преизбирането на президента Доналд Тръмп ще доведе до това, което той е нарекъл "фашистко превземане". Властите твърдят, че е бил мотивиран от противопоставянето си на "Проект 2025", който очертава предложения за разширяване на изпълнителната власт при републиканско управление.

CBS News съобщи също, че Демарко е изразявал възхищение към Луиджи Манджоне, обвинен за убийството на бившия главен изпълнителен директор на UnitedHealth Group Брайън Томпсън, като го е споменавал в онлайн съобщения.

Демарко отрича да е имал намерение да нарани когото и да било и твърди, че е пътувал до района в търсене на работа.

"Куршумите летят и ще става само по-лошо"

Дигитални доказателства и онлайн съобщения

Служители на окръг Арлингтън съобщиха, че преглед на дигиталните записи на Демарко е разкрил бележки, обсъждащи оръжия, насилствени идеи и методи за избягване на разкриване. Един документ е описвал стъпки за изхвърляне на тяло, въпреки че властите заявяват, че при частичното претърсване на жилището му не са били открити оръжия, съобщава CBS.

Федерални разследващи са прегледали и съобщения в социалните мрежи, в които Демарко уж е изразявал желание да убие президента и е споменавал Воут по име, съобщи CBS News, позовавайки се на жалбата.

Предишен инцидент, свързан с психичното здраве

Съдебни документи, прегледани от CBS, показват, че Демарко вече е бил във фокуса на органите на реда през ноември 2024 г., когато е бил задържан по процедура за спешна психиатрична оценка в Мериленд. Властите твърдят, че той е казал на полицаи, че иска да умре след преизбирането на Тръмп и че пише манифест.

Политическото насилие в САЩ: Какво трябва да знаем

През последните години Съединените щати са свидетели на поредица от политически мотивирано насилие, включващо атаки срещу публични фигури и инциденти от целия политически спектър.

По време на президентската кампания през 2024 г. Тръмп оцеля при два опита за убийство, единият по време на митинг в Бътлър, щата Пенсилвания, при който стрелец откри огън, а куршум одраска ухото му и уби случаен зрител, и втори на голф игрище във Флорида, при който потенциален снайперист беше спрян от американските служби. Райън Рут беше признат за виновен и осъден на доживотен затвор в сряда.

Политически мотивираното насилие включва и смъртоносната стрелба по консервативния активист Чарли Кърк по време на университетско събитие в Юта, както и други високопрофилни стрелби и заплахи срещу официални лица и военни, подчертавайки опасенията от задълбочаваща се поляризация и заплахи за обществената сигурност.

Предполагаемият заговор срещу Воут предизвика реакция сред MAGA средите

Популярен консервативен профил johnny maga в X написа: "Камала и демократите почти причиниха убийството на високопоставен служител на Тръмп. 26-годишният Колин Демарко беше арестуван по обвинения за опит за убийство, след като се появил в дома на директора на OMB Ръс Воут с ръкавици и хирургическа маска, като признал пред разследващите, че искал да го конфронтира заради "Проект 2025". Той е търсил в интернет методи за изхвърляне на тяло и е водил бележки за скривалища на оръжия, като е изпратил съобщение в Discord, че е открил адреса на Воут."

Консервативният Ерик Дохърти написа: "Колин Демарко е арестуван за предполагаем заговор за УБИЙСТВО на директора на OMB Ръс Воут, като се е появил в дома му, за да го конфронтира за "Проект 2025". Това беше основната атака на демократите срещу Тръмп по време на изборите - ТЕ ПОЧТИ ГО УБИХА. Това трябва да спре. Демократите трябва да прекратят атаките."

Говорителят на Turning Point USA Андрю Колвет също написа: "Толкова съм благодарен, че директорът на OMB Ръс Воут е в безопасност и че неговият потенциален луд убиец е арестуван. 26-годишният Колин Демарко е обвинен в опит за убийство. Вярвал е, че преизбирането на Тръмп ще доведе до "фашистко превземане". Говорил е за възхищението си от Луиджи Манджоне. Още едно доказателство, че в Америка има проблем с политическото насилие и че консерваторите са мишена. Бог да пази Ръс Воут."