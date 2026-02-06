Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

В исш офицер от гръцките военновъздушни сили беше арестуван по обвинения в шпионаж в полза на Китай в случай, определян от правителствени и разузнавателни източници като едно от най-сериозните изтичания на класифицирана информация в страната през последните години, съобщи "Катимерини".

Според властите офицерът, който беше заловен вчера в района на Атика, е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер, като крайните получатели са били китайски разузнавателни служби. При обиска у него е било открито специално устройство със софтуер, за който се твърди, че е предоставен от китайска страна и е позволявал заснемане на класифицирани документи и изпращането им в чужбина.

Заподозреният е командир на крило и ръководител на тренировъчна ескадрила, отговаряща за телекомуникации и електронни системи, пояснява "Катимерини". Той е служил във военновъздушно поделение в Кавури и е заемал висша щабна длъжност, осигуряваща му достъп до чувствителна информация на гръцките ВВС, други родове войски и съюзнически държави от НАТО.

Разследването е започнало преди около два месеца, след като Централното разузнавателно управление на САЩ е уведомило Националната разузнавателна служба на Гърция, че член на гръцките въоръжени сили предоставя чувствителна натовска информация на Китай. Поради сериозността на сигнала ръководството на Генералния щаб на националната отбрана е било незабавно информирано.

След поставянето му под наблюдение гръцките власти са ускорили действията по задържането, след като са установили намерение за предаване на допълнителни, още по-чувствителни данни. По време на разпитите офицерът е признал и е дал подробности за дейността си, като е заявил, че е бил вербуван от китайски представител, вероятно по време на международна конференция, и е предавал информация срещу заплащане.

Според официални източници китайското разузнаване е проявявало интерес към оперативни планове и класифицирани комуникационни честоти на гръцките и натовските сили – данни, които биха позволили детайлно проследяване на военни движения по въздух, суша и море. Разследва се дали офицерът е действал сам или е опитвал да въвлича и други лица.