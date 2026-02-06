Свят

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

6 февруари 2026, 18:41
Източник: AP/БТА

П рокуратурата в Милано разследва 80-годишен италианец във връзка с предполагаем "снайперистки туризъм" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век, съобщава регионалната телевизия Ен1. Мъжът ще бъде разпитан от прокурорите в понеделник.

Първото идентифицирано лице в разследването, започнало през ноември 2025 г., е бивш шофьор на камион, живеещ близо до северния град Порденоне, отбелязва "Ройтерс", цитирайки двама запознати със случая източници. По време на претърсване на дома на 80-годишния мъж, карабинерите са открили седем законно притежавани оръжия, включително два пистолета и четири пушки.

Свидетели са заявили, че мъжът преди това се е "хвалил" с участието си в "човешки сафарита" по време на войната в Босна, посочва материал на италианския вестник "Фато Куотидиано".

Косовското издание "Газета ескпрес" отбелязва, че самоличността на заподозрения е била разкрита от италиански медии. Това е Джузепе Венядуцо, 80-годишен жител на селцето Саворняно, близо до Сан Вито ал Талямента. 

Заподозреният е обвинен по няколко точки за предумишлено убийство, утежнено от низки мотиви. Източниците уточняват, че все още не е ясно дали мъжът е стрелял лично или е осигурявал логистика и транспорт на участниците. Той остава на свобода и е призован за разпит на 9 февруари, посочва "Ройтерс".

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки от позиции на босненската сръбска армия, разположени по хълмовете около обсадения град, припомня информационната агенция. Разследването в Италия е започнало след жалба от журналиста и писател Ецио Гавацени, който е бил вдъхновен да проучи случая, след като е гледал документалния филм "Сараевско сафари" (2022 г.) на словенския режисьор Миран Жупанич.

Гавацени твърди, че богати чужденци са плащали значителни суми, за да участват в стрелкови екскурзии, които са организирани като своеобразни "туристически маршрути" до бойни позиции. Според него италианците са се срещали в град Триест, след което са пътували до Белград, откъдето са били ескортирани от босненски сръбски войници до позиции с изглед към Сараево.

Италианското разследване се разглежда като възможност за първи официални правни действия срещу участници в подобни практики, които досега остават предимно предмет на исторически разследвания и журналистически публикации. Стартирането му дава надежда на оцелелите, че отговорните за смъртта на цивилни ще бъдат изправени пред правосъдието.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Разследват италианец за „лов на хора" в Сараево

<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
