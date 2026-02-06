Техеран: Разговорите в Оман са „добро начало“

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

И ранският външен министър Абас Аракчи заяви, че преговорите за ядрената програма от ключово значение между Иран и Съединените щати, проведени в петък в Оман, са били добро начало и ще продължат, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Това беше добро начало на преговорите. И има разбирателство за продължаване на разговорите. Координацията за това как да се процедира ще бъде решена в столиците“, каза Аракчи пред иранската държавна телевизия.

Длъжностни лица от двете страни ще се върнат у дома за консултации и „стената на недоверието“ трябва да бъде преодоляна, добави той.

Въпреки че и двете страни са заявили готовност да съживят дипломацията по отношение на дългогодишния ядрен спор на Техеран със Запада, Вашингтон искаше да разшири преговорите, за да обхване балистичните ракети на Иран, подкрепата за въоръжени групировки в региона и „отношението към собствения им народ“, заяви в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Ирански представители многократно са заявявали, че няма да обсъждат ракетите на Иран – един от най-големите подобни арсенали в региона – и са казвали, че Техеран иска признаване на правото му да обогатява уран. За Вашингтон извършването на обогатяване в Иран е червена линия.