ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

В ъв връзка с повишения брой сигнали за по-високи сметки за електроенергия през януари, ЕНЕРГО-ПРО уточнява, че увеличението се дължи на по-високото реално потребление в отчетния период.

Средната януарска сметка на клиентите на компанията спрямо предходната е по-висока с 40%, което изцяло се дължи на измереното по-високо потребление на клиентите с 41%, твърдят от дружеството, което доставя електроенергия на домакинствата в Северозападна България.

Въпреки значителното увеличение на сметката спрямо предходната, януарската сметка е сравнима с тази за 2025 г. и спрямо нея е по-висока с 15,8%, което се дължи както на отчетеното и оповестено, включително от Електроенергиен системен оператор, по-високо потребление по време на Коледните и Новогодишни празници през тази година, така и на двете повишения на цената на електрическата енергия с решения на КЕВР, от 01.01.2025 г. с 8,55% и от 01.07.2025 г. с 2,53%, подчертават от дружеството.

През посочения период бяха отчетени значително по-ниски средни температури в сравнение с предходната година. За различните области, снабдявани от дружеството, измерените средни температури са били между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски. Това доведе до по-интензивно използване на електрически уреди за отопление. Дори отоплителните електроуреди да са настроени да поддържат една и съща температура през целия зимен сезон, графиката на потреблението се покачва рязко с понижаване на външните температури. Това се дължи на факта, че голяма част от използваните уреди за електрическо отопление понижават своя коефициент на полезно действие (КПД) при температури от около –5°C и по-ниски, което налага използването на значително повече електроенергия за поддържане на същия топлинен комфорт. В случаите, в които увеличението на сметките е значително над средното, това се обуславя и от индивидуалния профил на потребление и енергийната ефективност на жилището, посочват от електроснабдителното дружество.

Оттам добавят, че фактурите, издадени през януари, обхващат и периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включваха по-голям брой почивни дни в сравнение с предходната. Това е довело до по-продължително пребиваване в домовете и съответно до по-високо потребление на електроенергия. В областите Варна и Добрич допълнително влияние оказаха обявените грипни епидемии и преминаването към онлайн обучение за учениците.

Данните на ЕНЕРГО-ПРО за началото на февруари показват тенденция за продължаващо повишено потребление. За първите пет дни на февруари 2026 г. количествата електроенергия, доставени в мрежата на ЕНЕРГО-ПРО, са с приблизително 23% по-високи в сравнение със същия период на 2025 г. Това според дружеството е показателно, че независещите от него фактори като по-ниски температури, продължават да действат и извън отчетния период на януарските фактури и ще дадат отражение в следващите сметки на клиентите.

Компанията подчертава, че срокът на отчет за всяка сметка не надвишава законоустановения максимум от 31 дни. При съмнения относно коректността на отчетеното потребление клиентите имат възможност да подадат сигнал за проверка по установения ред.

Цените на електроенергията за битови клиенти се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не са едностранно променяни от дружеството.

Средното потребление на електроенергия при всички битови клиенти в Югоизточна България за януари 2026 г. е 494 kWh. Сравнено с потреблението от 352 kWh за декември 2025 г. това е ръст от 40%, т.е. клиентите през януари 2026 г. са потребили средно 40% повече енергия от предходния месец. Логично това по-голямо потребление се отразява директно във фактурите за електроенергия. обявиха от EVN, оператора за Югоизточна България.

Като резултат средната фактура за януари 2026 г. е на стойност 65,98 ЕUR (129,05 лв.), което езначително над средната стойност за декември 2025 г. - 47,23 EUR (92,39 лв).

При сравнение с година назад - януари 2025 г. е видно, че данните за януари 2026 г. не показват различна картина: те са характерни за зимния сезон, който включва коледни и новогодишни празници.

Запазва се тенденцията на високо потребление типично за зимен период - 494 kWh средно потребление за януари 2026 г. спрямо 489 kWh през януари 2025 г. При част от клиентите в януарските фактури е включен и периодът на коледните и новогодишните празници, който за някои клиенти беше в рамките на 14 поредни почивни дни. От значение е и актуалната цена на електроенергията в сила от 1 юли 2025 г. с Решение на КЕВР, добавят от EVN.

Главният фактор за размера на фактурата е нивото на потребление. Това ниво се влияе от това в каква степен даден клиент използва електроенергия за отопление и подгряване на топла вода, категорични са от EVN.

От "Електрохолд", дружеството, което доставя електроенергия на домакинствата в Западна България, посочват, че сметката на всеки клиент се формира на база индивидуалното потребление и отразява реално консумираното количество електроенергия във всяко домакинство.

Средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени през януари 2026 г., е с близо 30% по-високо в сравнение с тези, издадени през декември 2025 г., показват данните на "Електрохолд" и добавят, че издадените през януари 2026 г. фактури включват електроенергията, консумирана през празничните и почивни дни по Коледа и Нова година.

През януари средната температура в Западна България се е понижила до около 0 градуса спрямо 3,1 градуса през декември. Експертни оценки показват, че при студено време понижение на външната температура с 1°C води до увеличение на потреблението на електроенергия с до 10%, подчертават от "Електрохолд".

Броят на получените сигнали и искания за проверка през януари 2026 г. е по-нисък в сравнение с януари 2025 г. До 03.02.2026 г. делът на сигналите за високо потребление и сметки спрямо общия брой битови клиенти на дружеството е 0.0117%, от които в 1% от случаите проверките установяват необходимост от коригиращи действия. Дружеството разглежда всички постъпили сигнали и оказва пълно съдействие както на клиентите, така и на контролните органи, добавят от "Електрохолд".