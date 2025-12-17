България

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

По случая е образувано досъдебно производство

17 декември 2025, 08:09
Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците

Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците
Заради

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено
Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел
Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и

Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и "Има такъв народ"
Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

П ритеснение сред родителите на деца от 138-о училище „Проф. Васил Златарски”. Вчера беше задържан директорът на училището. Разследването на СДВР започва след сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на училището. По неофициална информация там са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство

Министерството на образованието потвърди случая и уверява, че училището и регионалното управление на образованието съдействат на разследването.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

„Доколкото разбрах от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно”, заяви баща на ученичка от 11 клас.

Други родители са разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР.

Майка разказа пред NOVA, че директорът е поел училището преди 2 години и от тогава има проблеми с него. По думите ѝ от тогава си тръгнали около 40 родители.

„Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни”, заяви д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление „Образование”-София.

Той обясни, че до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес. „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището”, каза Христов.

Източник: NOVA    
Камери в тоалетни Арест на директор 138-о училище Родителски сигнал Разследване Министерство на образованието София СДВР Досъдебно производство Училищни проблеми
Последвайте ни

По темата

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Заради

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден

Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

pariteni.bg
ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 11 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 16 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 11 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 14 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Лукашенко: Тръмп&nbsp;не&nbsp;трябва да се отказва</p>

Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Свят Преди 25 минути

Лукашенко е съюзник на Путин и позволи територията на Беларус да бъде използвана за инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

Свят Преди 34 минути

Той засилва натиска върху Мадуро

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи групировката като "жестока и могъща престъпна организация"

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Свят Преди 2 часа

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия

<p>Съдът остави в ареста още един обвиняем за участие в ОПГ в София и Ловеч</p>

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

България Преди 2 часа

Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Свят Преди 2 часа

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Любопитно Преди 2 часа

От мозъка до сърцето, пеенето е установено, че носи широк спектър от ползи за тези, които го правят

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Любопитно Преди 2 часа

Повечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Любопитно Преди 2 часа

Езерото се е преобразявало частично многократно през годините след периоди на интензивни валежи

.

Украйна: Илюзия ли е демилитаризирането на Донбас

Свят Преди 2 часа

Това казва експертът за Русия Герхард Мангот

,

Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

Любопитно Преди 2 часа

В Швеция почти никъде не се плаща с пари в брой

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Свят Преди 10 часа

Песков също така каза, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

Свят Преди 13 часа

Съгласно ревизираните планове производителите на автомобили ще трябва да постигнат намаление на емисиите с 90 на сто

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Свят Преди 13 часа

Зеленски: Путин изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Свят Преди 13 часа

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Свят Преди 14 часа

Според него причината за отстраняването му е, че е говорил открито и публично

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 декември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 декември, сряда

Edna.bg

Луис Суарес пише още една глава от книгата си в Интер Маями

Gong.bg

Има ли сили Фламенго да изненада ПСЖ за Междуконтиненталната купа?

Gong.bg

Климатолог: Първата половина на януари ще е със зимни условия

Nova.bg

Анализ: "Цунами" от наркотици залива САЩ и Европа

Nova.bg