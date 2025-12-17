"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и "Има такъв народ"

П ритеснение сред родителите на деца от 138-о училище „Проф. Васил Златарски”. Вчера беше задържан директорът на училището. Разследването на СДВР започва след сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на училището. По неофициална информация там са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство

Министерството на образованието потвърди случая и уверява, че училището и регионалното управление на образованието съдействат на разследването.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

„Доколкото разбрах от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно”, заяви баща на ученичка от 11 клас.

Други родители са разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР.

Майка разказа пред NOVA , че директорът е поел училището преди 2 години и от тогава има проблеми с него. По думите ѝ от тогава си тръгнали около 40 родители.

„Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни”, заяви д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление „Образование”-София.

Той обясни, че до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес. „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището”, каза Христов.