Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

П ациент на 32 години бе спешно транспортиран с въздушна линейка от МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ до УМБАЛ „Лозенец“ след възникване на животозастрашаващо кървене.

Медицинската евакуация по въздух бе извършена по спешност поради тежкото състояние на пациента и необходимостта от високоспециализирана медицинска помощ. Благодарение на бързата координация между екипите и възможностите на въздушната спешна помощ, пациентът бе своевременно транспортиран до столицата.

Въздушна линейка докара ранен от Велико Търново в София

При постъпването му в УМБАЛ „Лозенец“ е установено активно кървене от оперативен достъп в дясната феморална област, на фона на изключително усложнена съдова патология и множество предходни интервенции.

Към момента пациентът се намира в реанимация. Състоянието му остава критично, но е стабилизирано. Мултидисциплинарен екип продължава интензивното лечение и наблюдение, като се полагат всички необходими грижи за овладяване на състоянието и предотвратяване на усложнения.