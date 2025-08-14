България

Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

14 август 2025, 10:25
П роведе се изслушването на трите кандидатури за заместник на омбудсмана. Кандидатурите са три - на Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и на настоящия председател на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова. 

"Радвам се, че има три много силни кандидатури", заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване.

Номинирани са три дами - Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова.

"Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана", изрази очакване Делчева. Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен.

"Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи", добави омбудсманът.

Изслушването  се проведе по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка. 

Мария Филипова е предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“. Деница Димитрова е предложение на Национална мрежа за децата.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.

През септември предстои омбудсманът да представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарна зала.

Един от основните въпроси към кандидатите за заместник-омбудсман беше дали биха приели поста на служебен премиер. Деница Димитрова отхвърли такава възможност, Кисьова де Хеус би поела отговорност в случай на извънредно положение, а Филипова обвърза отговора си с отговорността към изпълнение на поетите задължения. 

Ако страната ни се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, на военни действия, които са близко до българската граница, на ситуация, в която е застрашен животът на много българи, Марина Кисьова де Хеус, номинирана от Фондация „Екатерина Каравелова“ заяви, че би поела отговорността да стане служебен премиер. 

"Знам, че най-вероятно хората, които са подготвяли промените в Конституцията са си представяли, че – ето, това са хората с най-голям интегритет – да, вярвам, че трябва да е така, но виждаме какви са последствията. Ако България се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, на военни действия, които са близко до нашата граница, на ситуация, в която е застрашен животът на много българи, аз бих поела тази отговорност, както вярвам ще трябва да го направи и всеки човек на публична длъжност", отговори тя. 

В ситуация на "стандартно политиканстване" между партиите, Кисьова де Хеус е категорична, че в никакъв случай не би приела да заеме позицията на служебен премиер. 

Деница Димитрова категорично не би приела да стане служебен премиер. Според нея омбудсманът, за да бъде добър и да работи добре, трябва да бъде политически неангажиран.

"А приемайки поста на премиер, дори и служебен, това вече води до някаква ангажираност – това вече го видяхме през богатия опит, който имаме с последните служебни правителство, така че мисля, че аз честно казано не биех приела такава номинация категорично", каза тя. 

Мария Филипова, настоящ председател на КЗП и кандидат за заместник-омбудсман, излъчен от Българската национална асоциация „Активни потребители“, не даде конкретен отговор на въпроса.

"Това е тема, която се обсъжда с доста от длъжностите, които са посочени в Конституцията. Ако настъпи съответна хипотеза, това опорочава – наблюдавах изборите и на другите длъжности, които са в т. нар. "Домова книга". Първият въпрос, който се задава към съответния кандидат е този. Това не е добър знак към обществеността, не е добър знак към хората всъщност", заяви тя. 

Филипова допълни, че ако хипотетично се изпадне в такова положение, такъв въпрос би могъл единствено да ѝ зададе президентът на България и ако той вземе такова решение, тя дължи отговор единствено на него.

"А иначе всички тук на тази маса сме наясно, че трябва да си изпълнява задълженията", каза още тя.

По време на изслушването всеки един от тримата кандидати потвърди мотивацията си да заеме поста на заместник-омбудсман и се ангажира с конкретни приоритети и стъпки за реализирането им. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Омбудсман Велислава Делчева Заместник-омбудсман Изслушване Кандидати Публичност Народно събрание НПО Гражданско общество Избор
