Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

О бщо 201 украински военни експерти по противодействие на дронове са изпратени в Близкия изток, за да подпомогнат защитата срещу безпилотни апарати тип „Шахед“, разработени в Иран. Още 34 специалисти са „в готовност за разполагане“.

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Това съобщи в Лондон президентът на Украйна Володимир Зеленски.

„Това са военни експерти, хора, които знаят как да помагат и как да защитават срещу дронове „Шахед“. Нашите екипи вече са в Обединените арабски емирства, Катар, Саудитска Арабия и са на път към Кувейт“, каза Зеленски в обръщение пред британския парламент.