Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

С офийска градска прокуратура (СГП) осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни за причинена смърт на 36-годишната жена поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност – упражняване на медицинска професия, представляващи източник на повишена опасност.
Смъртта на младата жена е настъпила на 9 март в болнично заведение в София. Тя е постъпила там след усложнения заради операция за уголемяване на гърдите, извършена в Дупница.
Млада жена почина след уголемяване на гърдите с хиалурон
Досъдебното производство е образувано на 10 март с разпит на свидетел и се води от следовател в Следствен отдел на СГП.
Към момента интензивно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.