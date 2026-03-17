Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

С офийска градска прокуратура (СГП) осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни за причинена смърт на 36-годишната жена поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност – упражняване на медицинска професия, представляващи източник на повишена опасност.

Смъртта на младата жена е настъпила на 9 март в болнично заведение в София. Тя е постъпила там след усложнения заради операция за уголемяване на гърдите, извършена в Дупница.

Досъдебното производство е образувано на 10 март с разпит на свидетел и се води от следовател в Следствен отдел на СГП.

Към момента интензивно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.