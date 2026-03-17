Тръмп се ядоса: НАТО е задънена улица!

"Съединените щати бяха информирани от повечето от нашите "съюзници" от НАТО, че не искат да се намесват във военната ни операция срещу терористичния режим на Иран в Близкия изток, въпреки факта, че почти всяка държава е категорично съгласна с това, което правим, и че на Иран не може по никакъв начин да бъде позволено да притежава ядрено оръжие".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп постави НАТО под въпрос, похвали Ердоган

"Не съм изненадан от действията им обаче, защото винаги съм смятал НАТО, за което харчим стотици милиарди долари годишно за защита на същите тези държави, за задънена улица – ние ще ги защитим, но те няма да направят нищо за нас, особено в момент на нужда. За щастие, ние унищожихме иранската армия – флотът им го няма, военновъздушните им сили ги няма, противовъздушната им система и радарите им ги няма и може би най-важното, техните лидери, на почти всяко ниво, ги няма, за да заплашват нас, нашите съюзници от Близкия изток или света, никога повече!", подчерта Тръмп.

Тръмп отхвърли критиките, твърди, че е направил НАТО силен

"Поради факта, че постигнахме такъв военен успех, ние вече не "се нуждаем" или не желаем помощта на страните от НАТО - никога не сме я желали! Същото важи за Япония, Австралия или Южна Корея. Всъщност, като президент на Съединените американски щати, най-могъщата държава в света, ние не се нуждаем от помощта на никого!", добави Тръмп.