Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

С толична община ще трябва да завърши процедурата по избор на фирма за сметосъбиране в централните градски райони, вместо да я прекратява. Това реши окончателно Върховният административен съд (ВАС), отменяйки по-ранни актове на „Московска“ 33 и на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

КЗК потвърди 4 решения на Столична община за боклука

Решението на магистратите засяга ключовата „Седма зона“, която обхваща идеалния център на София – части от районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“ (в карето между булевардите „Витоша“, „Патриарх Евтимий“, „Христо Ботев“ и ул. „Позитано“).

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

Защо се стигна до съда?

През ноември 2025 г. заместник-кметът на София реши да прекрати обществената поръчка за почистване, позовавайки се на необходимостта от „ефективно разходване на публични средства“. КЗК потвърди това решение, но един от участниците – Консорциум „Почистване Триадица“, обжалва пред ВАС.

Върховните съдии приеха, че прекратяването е незаконосъобразно. Основният аргумент на общината е бил, че цената на фирмата е висока, но съдът подчертава, че възложителят (общината) не е поставил предварително „таван“ на цената като условие за отстраняване. Магистратите са категорични: липсват ясни мотиви защо общината е отказала да приеме доклада на комисията, която е предложила консорциума за изпълнител.

КЗК с три производства срещу Столичната община заради сметопочистването

Общественият интерес е над всичко

В решението си ВАС отправя и сериозна забележка към администрацията относно обществената значимост на казуса. Магистратите посочват, че сметосъбирането има пряко отношение към здравето на хиляди софиянци.

„Законосъобразното и своевременно избиране на изпълнител ще защити в максимална степен обществения интерес“, заявяват върховните съдии.

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Какво следва оттук нататък?

С решението на ВАС се случват две основни неща:

Процедурата се рестартира: Тя се връща на етапа на класиране и определяне на изпълнител. Столична община вече не може да я прекрати на същите основания.

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

Един участник отпада окончателно: Съдът потвърди отстраняването на другата фирма в делото – „Еко Ресурс-Р“ ООД, тъй като тяхната оферта не е отговаряла на техническите изисквания за почистване в централната градска част.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Това означава, че кметският екип трябва незабавно да продължи процедурата, за да осигури законно почистване на сърцето на София.