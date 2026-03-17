Атака срещу посолството на САЩ в Багдад

Н яколко силни експлозии отекнаха в иракската столица Багдад. По данни на източник от службите за сигурност става дума за атака с дрон и ракети срещу посолството на САЩ, предаде АФП.

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Свидетел, намирал се в ресторант в града, разказа, че е видял експлозии в небето, причинени от системите за противовъздушна отбрана на посолството, които са прихващали снаряди.

Eксплозии край посолството на САЩ в Багдад (ВИДЕО/СНИМКИ)

Друг очевидец съобщи, че е забелязал пожар на територията на дипломатическата мисия. Информацията беше потвърдена и от източника от службите за сигурност, който уточни, че огънят е предизвикан от дрон.