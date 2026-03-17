Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви днес, че Франция никога няма да участва в операции по свалянето на блокадата на Ормузкия проток и че Франция продължава да работи по подготовката на коалиция, която може да осигури свобода на корабоплаването в момента, в който военните действия бъдат прекратени, предаде "Ройтерс".

"Ние не сме страна в конфликта и съответно Франция никога няма да участва в операции по отварянето или освобождаването на Ормузкия проток в настоящия контекст", каза Макрон в началото на днешното заседание на френския кабинет, в чийто дневен ред са конфликтите в Близкия изток.

Така френският държавен глава отговори на призивите на президента на САЩ Донлад Тръмп Франция и други страни от НАТО да изпратят кораби за отваряне на Ормузкия проток, който е блокиран под заплаха от Иран да атакува преминаващите кораби с дронове и ракети. През протока минават около 20% от международно търгувания петрол в света и голяма част от втечнения природен газ, изнасян отстраните край Персийския залив.