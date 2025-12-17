България

Васил Терзиев за случая в 138-о СУ: Недопустимо посегателство върху децата в училище

"Няма да има толерантност към подобни действия", каза кметът

17 декември 2025, 09:22
Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в НС

"БСП-Обединена левица" отидоха на консултации при президента Радев
Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците

Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София
Заради

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено
Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел
Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и

Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и "Има такъв народ"
Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

К метът на София Васил Терзиев призовава органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София. Това съобщиха от Столичната община. 

Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. "Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", каза Терзиев.  

 

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по казуси за видеонаблюдение в училищата, допълни Терзиев. Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства, управлявани от дирекция „Сигурност“, уточни той. 

Столичната община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност, заявиха от общинската администрация. "Няма да има толерантност към подобни действия", каза кметът. 

По закон Столичната община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата, допълниха от столичната администрация. 

За да повиши прозрачността и превенцията, от общината ще бъде въведен уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение - включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат. 

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Столичната община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да бъдат финансирани със средства, събирани от родители. От администрацията допълниха, че ще работят съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече. Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси, казаха още от Столичната община. 

Във вторник в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

Източник:  БТА, Николета Василева    
138 СУ Камери в тоалетни Нарушаване на лично пространство Деца Училищен скандал Софийска община Видеонаблюдение Арест на директор Закононарушение Безопасност на ученици
Последвайте ни

По темата

"БСП-Обединена левица" отидоха на консултации при президента Радев

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Делян Пеевски представи

Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание

Как да получите обезщетение при проблеми с пътуването

Как да получите обезщетение при проблеми с пътуването

pariteni.bg
ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 12 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 17 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 12 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 15 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Нови видеозаписи показват Ник Райнър часове преди жестокото убийство на родителите му

Свят Преди 4 минути

По-рано същата вечер между Ник и родителите му е избухнал „много шумен“ спор по време на празнично парти, организирано от Конан О’Брайън

,

Защо терористите от Сидни са пътували до Филипините

Свят Преди 6 минути

Атентаторите от Сидни са преминали през подобно на военно обучение през ноември

<p>Откриха хиляди отпечатъци от динозаври в Италия</p>

Откриха хиляди отпечатъци от динозаври на 210 милиона години в Италия

Свят Преди 24 минути

Според учените динозаврите са били прозавроподи – тревопасни животни с дълги шии, малки глави и остри нокти

Арестуваха жена, скрила бръснарски ножчета в хляб

Арестуваха жена, скрила бръснарски ножчета в хляб

Свят Преди 40 минути

Смята се, че жената е психично нестабилна и е желала да причини телесна повреда

<p>Лукашенко: Тръмп&nbsp;не&nbsp;трябва да се отказва</p>

Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Лукашенко е съюзник на Путин и позволи територията на Беларус да бъде използвана за инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

Свят Преди 1 час

Той засилва натиска върху Мадуро

<p>Баща на пет деца е първата погребана жертва на атаката край Сидни</p>

Равин Ели Шлангер, баща на пет деца, е първата погребана жертва на атаката край Сидни

Свят Преди 1 час

Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бондай

<p>Иранска&nbsp;Нобелова лауреатка е откарана в болница след арест</p>

Наргес Мохамади, носителка на Нобелова награда, претърпя побои при ареста си

Свят Преди 1 час

53-годишната Мохамади е била арестувана в петък на събиране, свързано със смъртта на правозащитника Хосроу Аликорди

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи групировката като "жестока и могъща престъпна организация"

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Свят Преди 2 часа

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия

<p>Съдът остави в ареста още един обвиняем за участие в ОПГ в София и Ловеч</p>

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

България Преди 3 часа

Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Свят Преди 3 часа

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Любопитно Преди 3 часа

От мозъка до сърцето, пеенето е установено, че носи широк спектър от ползи за тези, които го правят

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Любопитно Преди 3 часа

Повечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Любопитно Преди 3 часа

Езерото се е преобразявало частично многократно през годините след периоди на интензивни валежи

.

Украйна: Илюзия ли е демилитаризирането на Донбас

Свят Преди 3 часа

Това казва експертът за Русия Герхард Мангот

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Кой празнува имен ден на 17 декември и какви са поверията за деня?!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 декември, сряда

Edna.bg

Левски работи усилено за нов в атаката на "сините"

Gong.bg

Вижте фаворитите на Александър Димитров и Десподов за наградите на ФИФА

Gong.bg

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в Народното събрание (ВИДЕО)

Nova.bg

Климатолог: Първата половина на януари ще е със зимни условия

Nova.bg