България

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

17 март 2026, 16:20
Източник: БГНЕС

В ирус, който води до гърчове, мъчи децата. За това предупреди бившият шеф на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев, съобщи „Телеграф“.

Температура 

Става въпрос за метапневмовирус. „В момента, разговаряйки с колеги педиатри, наблюдаваме, че деца и тийнейджъри, заразявайки се с него, могат да повишат така температурата, че да се наблюдават гърчове. Слава богу, гърчът е преходно състояние, което много тежко се изживява от майките, но отминава със сваляне на температурата с правилните средства“, успокоява професорът. 

В момента сред обществото се разпространява метапневмовирус и затова обръща внимание на лекарите да го имат предвид. „Съветвам при повишена температура над 38 градуса да се вземат мерки с понижаващи температурата средства“, съветва още специалистът. 

Вариант на ентеровирус, който може да засегне неврологичната система, беше засичан в последните месеци у нас чрез Националната референтна лаборатория. „Хубавата новина е, че последните данни показват, че вече не се доказва така нареченият ентеровирус D68, който освен гърлобол, кашлица и хрема, може да предизвика неврологични прояви, подобни на този, който прави детският паралич. През последните месеци в лабораторията се доказваха по няколко случая от вариант на ентеровирус. Бях много притеснен и чрез медиите предупредих обществото. Слава богу, изчезна“, обясни още той.  

Пик

Грипът не беше толкова страшен, колкото се прогнозираше. Пикът на епидемията тази година дойде малко по-късно – в началото на февруари. „Аз прогнозирах, че грипът ще намалява, но ще си отиде малко по-бавно. И това се потвърждава от данните на Националния център по заразни и паразитни болести - броят на случаите на респираторните инфекции намаляват, но не много бързо. Грипът в момента е много по-малко, отколкото другите вирусни инфекции, които са с кашлица, температура и гърлобол. Коронавирусът в момента е слабо разпространен“, каза още професорът.

Източник: „Телеграф“    
