Мария Филипова събра най-много точки за заместник-омбудсман

Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата ѝ

18 август 2025, 07:26
О мбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман, съобщават от институцията.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.  

Делчева допълва, че видно от предложението на Българска национална асоциация „Активни потребители“, Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояване правата на потребителите, което ще ѝ позволи ефективно да изпълнява длъжността заместник-омбудсман. 

Мария Филипова събра най-много точки – 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман. Тя беше в състав - проф. Цветан Сивков, проф. Габриела Белова, доц. Ралица Илкова, доц. Анета Антонова и доц. Христо Орманджиев. 

По време на изслушването си Филипова заяви, че чрез институцията на омбудсмана ще се отстранят всички неточности, които към момента нарушават правата на хората. Тя обяви, че ще работи за създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им гражданите да могат да се обаждат. Според нея най-голяма е концентрацията на проблеми в сферата на потребителските права.

На въпрос дали би приела да е служебен премиер, каквато хипотеза има в Конституцията, Филипова отговори, че ако се стигне до такова положение, такъв въпрос може да ѝ зададе президентът и съответно тя би отговорила на него.

"Всички сме наясно, че трябва да се изпълняват задълженията", каза тя.

