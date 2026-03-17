Колумбия и Еквадор се скараха за бомба

Колумбия и Еквадор споделят 586-километрова граница

Л идерите на Колумбия и Еквадор си размениха обвинения заради бомбардировки на престъпни укрития близо до общата им граница. 

Президентът на Колумбия Густаво Петро публикува снимка на бомба, паднала на колумбийска територия и призова за разследване, докато еквадорският му колега Даниел Нобоа заяви, че страната му оперира само на своя територия и атакува главно колумбийски престъпни групи.

Колумбия и Еквадор споделят 586-километрова граница, през която минава около 70% от кокаина, произвеждан в Колумбия и Перу.

Еквадор наскоро започна операции срещу наркотрафика с подкрепата на САЩ и се присъедини към коалицията „Щит на Америка“, коалиция от 17 държави, създадена от Тръмп за борба с наркотрафика в региона. 

Колумбийският президент нарече Тръмп "бандит", обвини САЩ в лъжа за кокаина

Колумбия, както и други леви правителства в Латинска Америка, не беше поканена да се присъедини към групата, въпреки че Богота и Вашингтон наскоро се съгласиха да координират усилията си срещу колумбийските картели и партизански групи. Изключването предизвика оплакване от страна на Петро.

Източник: БГНЕС    
Колумбия Еквадор Граница
