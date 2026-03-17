ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

К оалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" обяви водачите на листите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Водачите на листите на ПП-ДБ по избирателни райони са:

МИР 01 Благоевград - Николай Денков

МИР 02 Бургас - Мирослав Иванов

МИР 03 Варна - Павел Попов

МИР 04 Велико Търново - Йордан Терзийски

МИР 05 Видин - Любен Иванов

МИР 06 Враца - Деница Симеонова

МИР 07 Габрово - Богомил Петков

МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов

МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Богдан Богданов

МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев

МИР 14 Перник - Кристина Петкова

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив град - Асен Василев

МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов

МИР 18 Разград - Джипо Джипов

МИР 19 Русе - Надежда Йорданова

МИР 20 Силистра - Богомил Петков

МИР 21 Сливен - Татяна Султанова

МИР 22 Смолян - Михал Камбарев

МИР 23 София - Николай Денков

МИР 24 София - Ивайло Мирчев

МИР 25 София - Бойко Рашков

МИР 26 София област - Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора - Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище - Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково - Асен Василев

МИР 30 Шумен - Айлин Пехливанова

МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов