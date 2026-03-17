Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

А вторката на книга за скръбта Коури Ричинс бе призната за виновна за убийството на съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил, като част от заговор за започване на нов живот с любовника си и придобиване на неговото състояние от 4 милиона долара.

Майката на три деца бе призната за виновна по пет обвинения, включително за тежко убийство, опит за убийство, застрахователна измама и фалшифициране на документи. След само три часа обсъждания, съдебните заседатели в окръг Съмит, Юта, бяха категорични в решението си, съобщава Daily Mail.

В съдебната зала 35-годишната Ричинс посрещна решението със сведенa глава, докато думата „виновна“ отекваше пет пъти при изброяването на престъпленията ѝ. Близките на убития Ерик Ричинс не скриха емоциите си, приемайки справедливостта със сълзи на облекчение.

Според съдебните хроникьори, подсъдимата е направила последен опит да запази самообладание, но при четенето на първото и най-тежко обвинение – за умишлено убийство – не е успяла да скрие шока си. Майката на Ричинс, която бе плътно до нея по време на целия процес, прие решението на съда безмълвно.

Сега тя е заплашена от доживотен затвор, като присъдата ще бъде произнесена на 13 май – денят, в който убитият ѝ съпруг Ерик би навършил 44 години. Решениоте идва, след като заседателите изслушаха 13 дни емоционални показания за смъртта на Ерик в случай, в който извънбрачни връзки, финансови проблеми, семейни раздори, сделки с наркотици и детска книга за скръбта заеха централно място.

Успешният бизнесмен Ерик бе намерен мъртъв в семейния дом в Камас, Юта, в ранните часове на 4 март 2022 г. Ричинс се обадила на 911, твърдейки, че се е върнала в общата им стая и е намерила съпруга си студен в леглото им. Ричинс, която работи като брокер на недвижими имоти, казала на диспечера, че двамата са празнували нейна сделка за имение на стойност 2,9 милиона долара с домашни коктейли „Московско муле“ и шот „Лемън дроп“.

Аутопсията установи, че Ерик е починал от масивна доза фентанил, като в организма му е имало повече от пет пъти над смъртоносната доза. В продължение на повече от година Ричинс играе ролята на скърбяща вдовица, написвайки детска книга със заглавие „С мен ли си?“ за справянето със скръбта и дори се появява в местни телевизии, за да я популяризира. През май 2023 г. фасадата рухва, когато Ричинс бе арестувана и обвинена в убийството на съпруга си.

Към момента на смъртта му финансите на Ричинс са били в критично състояние, бизнесът ѝ с имоти е бил в руини и тя е дължала зашеметяващите 7,5 милиона долара на повече от 20 кредитори за бързи заеми. Тя също така е имала афера с общия работник и ветеран от армията Робърт Джош Гросман. В текстови съобщения преди смъртта на Ерик тя говорела за мечтата си да бъдат заедно, а в дните след това – за желанието си да го направи свой нов съпруг и за предстоящата им ваканция в луксозен карибски курорт.

Тя споделяла пред приятели, че се чувства „в капан“ в брака си, като заседателите чуха показанията на една приятелка, според която Ричинс е казала, че „в много отношения би било по-добре, ако [Ерик] е мъртъв“. С елиминирането на съпруга си, прокурорите твърдяха, че Ричинс е вярвала, че най-накрая ще може да започне на чисто с любовника си и да сложи ръка върху състоянието на съпруга си от 4 милиона долара.

В заключителните речи в понеделник прокурорът на окръг Съмит Брад Блъдуърт описа Ричинс като „черна вдовица“, мотивирана от пари и любовна афера. Позовавайки се на записа от обаждането на 911, Блъдуърт заяви, че Ричинс веднага се е опитала да си изгради алиби и е забавила изкуственото дишане с почти шест минути, след като диспечерът ѝ е наредил да го направи.

„Първата минута не е глас на съпруга, която става вдовица, първата минута е глас на съпруга, която става черна вдовица“, каза Блъдуърт. Прокурорът изложи тезата, че Ричинс е искала да прекрати брака си с Ерик, но е искала да запази парите му. Според условията на предбрачния им договор Ричинс нямала права върху неговия успешен бизнес с каменни облицовки при развод, но би имала такива при неговата смърт. Само седмици преди Ерик да почине, Ричинс сключила и нова застраховка „Живот“ на името на съпруга си. Експерт по почерците свидетелства, че тя изглежда фалшифицирана.

„В сутринта, в която Ерик почина, тя вече е имала план как да похарчи парите му, без да осъзнава, че те са в тръст“, каза Блъдуърт. Без знанието на Ричинс, Ерик е вложил парите си в тръст за малките си синове и е назначил сестра си за попечител.

Голяма част от делото се основава на показанията на свидетеля на обвинението - икономката Кармен Лаубер. Лаубер свидетелства, че е продала наркотици на Ричинс четири пъти около времето на смъртта на Ерик, включително фентанила, използван за убийството му. Първият заговор за отравяне се разиграл на Свети Валентин през 2022 г., когато Ричинс подправила сандвич, купен за съпруга ѝ. Ерик се разболял и споделил пред приятели, че се опасява, че съпругата му се опитва да го отрови.

След този неуспешен опит Ричинс поискала по-силен фентанил - искайки от Лаубер „нещата на Майкъл Джексън“. Както се изразява Блъдуърт по време на заключителната реч, Ричинс „се е поучила от грешката си“. Няколко дни по-късно Ерик е мъртъв. Показанията на Лаубер са подкрепени от множество доказателства от мобилния телефон, които разкриват огромен обем съобщения и обаждания между двете жени в дните около двата опита за убийство. Графики, показани на журито, разкриват ясни модели на комуникация: Ричинс инициира контакт с Лаубер, Лаубер се свързва с дилъра Робърт Крозиър, след което Лаубер и Ричинс многократно общуват в рамките на същия времеви интервал. Картографирането на клетките на мобилните оператори показва също, че телефоните на Лаубер и Крозиър са пътували до едно и също място за размяна на наркотиците и парите.

Друг ключов момент е появяването на любовника на Ричинс на свидетелската скамейка, който се разплаква, когато са му показани романтичните съобщения, които е изпращал на жената, в която някога е бил „безумно влюбен“. Бършейки очите си, Гросман разказва на заседателите за шокиращ разговор с Ричинс само дни след смъртта на Ерик. Ричинс го попитала какво е усещането да убиеш някого, свидетелства той.

Текстовите съобщения на влюбените стават централни за делото - заедно с взривоопасните търсения на Ричинс в интернет, включително „жени в затвора в Юта“, „как се трият данни от мобилен телефон“ и „ако някой е отровен, какво се вписва в смъртния акт“. Това са били съобщения и търсения, за които тя е вярвала, че никога няма да излязат наяве, след като се е опитала да изтрие данните от телефона си преди ареста.

Защитата се опитва да представи Ричинс като скърбяща вдовица, станала жертва на вендета от страна на семейството на Ерик. Адвокат Уенди Луис твърди, че случаят е воден от семейството на Ерик и техния частен детектив, които от самото начало са решили, че тя е виновна. Луис заявява, че светът на Ричинс се е „сринал“, когато съпругът ѝ починал, и че тя е била превърната в изкупителна жертва, защото не е „скърбяла правилно“.

„Те искат да гледате една жена в най-лошия момент от живота ѝ и да я съдите. Няма грешен начин за скърбене“, каза Луис. Тя твърдеше, че разследването е било „небрежно“ и че органите на реда са игнорирали пътуване на Ерик до Мексико седмици преди смъртта му, следвайки само следи, които сочат към Ричинс. В ход, който изненада всички, защитата на Ричинс отказа да призове дори един свидетел.

В крайна сметка журито се нуждаело само от три часа, за да върне с решение „виновна“ по всички обвинения. Извън съдебната зала сестрата на Ерик, Ейми, заявява пред репортери, че семейството е благодарно за резултата. „Преди четири години нашето семейство загуби най-ярката си светлина. Ерик е дълбоко обичан и ни липсва всеки ден. Благодарни сме на всички, които работиха неуморно, за да донесат правосъдие за Ерик. Сега фокусът ни е върху почитането на живота му и подкрепата на неговите момчета“.

Сега Ричинс е изправена пред гражданско дело със семейството на Ерик за неговото имущество. Тя е обвинена и в отделно дело за финансови престъпления.