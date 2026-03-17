България

Смениха директора на „Медицински надзор“

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система

17 март 2026, 18:46
Източник: МЗ

Д -р Атанас Атанасов е новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Той завършва Медицински университет – Варна и взима специалност „Хирургия“ в София. Притежава и докторска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Има дългогодишен управленски опит в системата на здравеопазването, включително в ръководството на общински и държавни лечебни заведения.

Агенцията по трансплантации е с нов директор

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система, по-бързото реагиране при сигнали на граждани и повишаването на прозрачността в дейността на ИАМН.

ИА "Медицински одит" с нов директор

По отношение на донорството и трансплантациите д-р Атанасов ще работи за дигитализацията на регистъра на чакащите за трансплантация и за подобряване на взаимодействието между лечебните заведения, ангажирани в процеса на донорство и трансплантация.

ИАМН Медицински надзор Атанас Атанасов
Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

pariteni.bg
„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 21 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 20 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Последни новини

Иран арестува стотици хора

Иран арестува стотици хора

Свят Преди 1 час

Стотици терминали „Старлинк“ са били конфискувани

ООН започна разследване удара по училище в Иран

ООН започна разследване удара по училище в Иран

Свят Преди 2 часа

Ракетите отнеха живота на 168 ученички

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

България Преди 2 часа

Смъртта на младата жена е настъпила на 9 март в болнично заведение в София

АПС регистрира листите си за предсрочните избори

АПС регистрира листите си за предсрочните избори

България Преди 2 часа

"Оскар"-ите

Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

Любопитно Преди 3 часа

Вечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите“ изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

България Преди 3 часа

Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Свят Преди 3 часа

Букурещ обаче посочи, че Техеран е заявил, че ще реагира политически и юридически

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Любопитно Преди 3 часа

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

България Преди 3 часа

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

Свят Преди 3 часа

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

Свят Преди 4 часа

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 4 часа

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 4 часа

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Свят Преди 4 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

<p>Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама</p>

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Любопитно Преди 4 часа

Лорън Санчес предизвика вълна от коментари, след като публично отпрати Джеф Безос от кадър, за да позира сама на партито на Vanity Fair. Неловкият момент на стана вайръл точно преди двамата да станат съпредседатели на предстоящата Мет Гала

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Мис България Марина Войкова се отказа от тиарите, закри бранда си

Edna.bg

Перфектният уикенд, Дани Петканов заведе децата в перлата на Родопите

Edna.bg

Кое е Спасяването на седмицата в efbet Лига? Гласувайте сега!

Gong.bg

Локо Сф с втори гол още преди почивката срещу Септември

Gong.bg

Андрей Гюров и Урсула фон дер Лайен обсъдиха четвъртото плащане за България по ПВУ

Nova.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg