Почина работник, паднал от сграда в Бургас

П очина 36-годишният работник, който падна по време на монтаж от покривна конструкция на висока сграда, научи NOVA.

Окръжна прокуратура поема случая. Образувано е досъдебно производство.

Работник падна от 10 метра на строеж в Бургас, лекарите се борят за живота му

Припомняме, че часове след инцидента от Инспекцията по труда започнаха разследване за причините и дали се касае за трудова злополука.

Работник почина след падане от новострояща се сграда край София

В хода на разследването стана ясно, че колеги на работника са дали писмени сведения. В тях те обясняват, че дадените им лични предпазни средства – колани, с които е трябвало да бъдат вързани, не са били ползвани, а са останали в автомобилите им. Загиналият работник не е бил с предпазен колан.