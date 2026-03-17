България

Андрей Гюров обясни защо помощта за горива е 20 евро

Помощта е предвидена за хората, които получават месечен доход до двойно по-висок от линията на бедност

17 март 2026, 19:34
Източник: БТА

"Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата. Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата на бензиностанцията. И сега в последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%, така че сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро. Така че тези 20 евро нито са много, нито са малко. Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба".

Така служебният премиер Андрей Гюров обясни във Фейсбук защо правителството е решило да отпусне помощ от точно 20 евро на човек заради поскъпването на горивата, предизвикано от войната с Иран в Близкия изток.

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Помощта е предвидена за хората, които получават месечен доход до двойно по-висок от линията на бедност, което означава малко над 780 евро. Въпросните 20 евро ще се дават само, ако гражданите са платили данъците си, а също така нямат неплатени пътни глоби.

Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 22 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 21 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система

Образувано е досъдебно производство

Снимката е архивна

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, където спешно трябва да бъде избран изпълнител

Смъртта на младата жена е настъпила на 9 март в болнично заведение в София

Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

Вечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите“ изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Мис България Марина Войкова се отказа от тиарите, закри бранда си

Edna.bg

Перфектният уикенд, Дани Петканов заведе децата в перлата на Родопите

Edna.bg

Голямата звезда на Локо Сф "изгоря" в мача със Септември

Gong.bg

Райън Бидунга се разписа за Локо Сф срещу Септември

Gong.bg

Андрей Гюров и Урсула фон дер Лайен обсъдиха четвъртото плащане за България по ПВУ

Nova.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg