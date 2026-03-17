Андрей Гюров обясни защо помощта за горива е 20 евро

"Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата. Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата на бензиностанцията. И сега в последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%, така че сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро. Така че тези 20 евро нито са много, нито са малко. Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба".

Така служебният премиер Андрей Гюров обясни във Фейсбук защо правителството е решило да отпусне помощ от точно 20 евро на човек заради поскъпването на горивата, предизвикано от войната с Иран в Близкия изток.

Помощта е предвидена за хората, които получават месечен доход до двойно по-висок от линията на бедност, което означава малко над 780 евро. Въпросните 20 евро ще се дават само, ако гражданите са платили данъците си, а също така нямат неплатени пътни глоби.