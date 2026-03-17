Иран арестува стотици хора
И ран задържа десетки хора, включително 10 чужденци, заподозрени, че сътрудничат на Израел и САЩ, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на ирански медии.

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви в неделя, че от началото на войната между Техеран и Израел и Вашингтон са арестувани най-малко 500 души, като обвини задържаните в споделяне на информация с противниците.

Освен 10-те чужденци, арестувани в североизточната провинция Хорасан Разави, 55 души бяха задържани в южната провинция Хормозган, предаде днес новинарската агенция Тасним.

Иран арестува 12 души, свързани с чуждестранни агенти

Групата чужденци, чиято националност не беше посочена в медийните репортажи, е обвинена в събиране на информация за чувствителни обекти и подготовка на операции на терен.

По-голямата група, арестувана в южния Иран, беше представена като „наемници“ на САЩ и Израел.

Министерството на разузнаването съобщи днес пред държавните медии, че стотици терминали „Старлинк“, които някои иранци използват, за да заобикалят блокирането на интернет, са били конфискувани при операция в цялата страна и напомни, че хората, които разполагат с тази технология, може да получат най-тежки наказания.

Междувременно властите призоваха хората да останат по домовете си по време на празника „Чахаршанбе Сури“ довечера, който според тях може да бъде използван от „врага“. Ахмадреза Радан предупреди, че е възможно неприятелите да се възползват от случая да „създадат несигурност в страната“.

„Чахаршанбе Сури“ е древен зороастрийски празник на огъня, отбелязван в нощта на последната сряда от персийската година преди настъпването на новата година - Новруз, която чества началото на пролетта. Иранците празнуват, като палят фойерверки и прескачат огньове в двора си или по улиците.

Масови арести в Техеран

„Врагът може да се опита да предизвика инциденти и дори жертви с такива действия, за да нажежи обстановката в страната“, заяви Радан, според държавните медии.

Говорител на пожарната в Техеран също призова хората да не излизат навън за празника, а вместо това да празнуват у дома.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле“, подправен с фентанил

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

pariteni.bg
„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

„Творецът“ на грозните BMW-та Крис Бенгъл: Най-провокативните дизайни остаряха най-добре

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 23 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 20 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 19 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

Последни новини

Снимката е архивна

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

България Преди 1 час

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, където спешно трябва да бъде избран изпълнител

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 1 час

"Оскар"-ите

Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

Любопитно Преди 2 часа

Вечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите“ изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

България Преди 2 часа

Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Свят Преди 2 часа

Букурещ обаче посочи, че Техеран е заявил, че ще реагира политически и юридически

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Любопитно Преди 2 часа

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

България Преди 2 часа

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

Свят Преди 3 часа

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

Свят Преди 3 часа

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 3 часа

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Свят Преди 3 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

<p>Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама</p>

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Любопитно Преди 3 часа

Лорън Санчес предизвика вълна от коментари, след като публично отпрати Джеф Безос от кадър, за да позира сама на партито на Vanity Fair. Неловкият момент на стана вайръл точно преди двамата да станат съпредседатели на предстоящата Мет Гала

Слава Рачева

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

България Преди 3 часа

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

България Преди 4 часа

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

Всичко от днес

От мрежата

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Перфектният уикенд, Дани Петканов заведе децата в перлата на Родопите

Edna.bg

От интензивното до олтара: история за любов, която оцеля

Edna.bg

Само две от иранските националки останаха в Австралия, другите се отказаха от убежище

Gong.bg

Кой ще грабне приза WINBET Гол на 26-ия кръг? Решаваш ти!

Gong.bg

Почина 36-годишният работник, паднал от покрив в Бургас

Nova.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg