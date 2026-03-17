Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

В ечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите“ изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Джейкъб Елорди загуби наградата за най-добра поддържаща мъжка роля от Шон Пен. А след това Кейт Хоули която е дизайнер на костюмите за филма му „Франкенщайн“, сякаш допълнително „посоли раната“ на австралийския актьор.

Тя не спомена нито веднъж 28-годишния актьор в интервю в пресзалата, в което говореше за собствената си награда „Оскар“, като вместо това многократно хвалеше режисьора Гилермо дел Торо в отговорите си на три въпроса за работата по филма. Очевидец коментира: „Изглеждаше сякаш Джейкъб беше пренебрегнат, много малко хора от актьорския състав и екипа го споменаха. Кейт не го спомена нито веднъж“.

Ако Елорди е изпитвал болка от загубата на потенциален „Оскар“, радостта на ирландката Джеси Бъкли от наградата за най-добра актриса за ролята ѝ в „HХамнет“ беше очевидна за всички. „На дъщеря ми ѝ порасна първото зъбче тази седмица. Събудих се с нея, легнала върху гърдите ми, гушнала ме. Какъв подарък е да изследвам майчинството чрез тази невероятна майка, каквато е била Агнес, а след това аз самата да стана такава“, каза тя развълнувано пред журналисти.

Всеки в Лос Анджелис, който искал да последва съвета на Бъкли, имал възможност да се потопи в алкохола на ежегодното парти на Vanity Fair след „Оскарите“. Бляскавото събитие, проведено в Los Angeles County Museum of Art, предлагало бърза храна от In-N-Out Burger и Domino's Pizza.

Ел Фанинг беше заснета да позира с бургер, от който вече бяха отхапани няколко хапки. Актрисата от „Хищникът: Опасна зона“ може би беше една от малкото, които открито се наслаждаваха на въглехидрати по време на партито.

Elle Fanning na after party do Oscar promovida pela Vanity Fair ontem (15).



Много от актрисите на червения килим, включително Ема Стоун и Деми Мур, изглеждаха притеснително слаби на фона на слухове, че Холивуд е подвластен на лекарства за отслабване като Ozempic и Mounjaro.

Годишното парти на Vanity Fair се превърна в една от най-желаните покани за вечерта на „Оскарите“, след като беше създадено от бившия редактор на списанието Грейдън Картър през 1994 г. Новият редактор на изданието, Марк Гуидучи, се похвали с планове да направи тазгодишното събитие по-ексклузивно, с много по-малък списък с гости.

Прекрасни откровени снимки, споделени от Vanity Fair в понеделник, наистина показаха много от елита на Холивуд в почти ефирно състояние, докато се забавляват. Но съкратеният списък с гости не успя да спре редица зле облечени C-лист знаменитости да се разхождат самоуверено по стилния сив килим.

Британската поп звезда Рита Ора беше сред тях, позирайки със странна черна шапка с пера. Тя не е имала голям музикален успех от края на 2010-те години. Ексцентричната Джулия Фокс също успя да получи покана, въпреки че е най-известна като бивша приятелка на Кание Уест. Тя шокира присъстващите с крещяща кремава рокля с рамене тип „дръжки“, докато веждите ѝ бяха изрусени, а устните – видимо уголемени до крайност.

Моделът Хайди Клум, която никога не е била сериозна актриса и отдавна се е оттеглила от висшата мода, също присъстваше, облечена в матронска жълта рокля.

Бившата съпруга на Харви Уайнстийн, Джорджина Чапман, демонстрира увереност, докато вървеше по килима с приятеля си Ейдриън Боруди, двукратен носител на „Оскар“. Отдавна отминаха дните, когато A-лист актриси се надпреварваха да носят рокли от модната къща на Чапман, Marchesa. Тя продължава да изпитва сериозни финансови затруднения заради връзката си с Уайнстийн, който е в затвора за сексуално насилие над множество жени.

Звездното събитие посрещна гости като Ъшър, Джейн Фонда, семейство Кардашиан, Мик Джагър и много други известни имена върху червен килим, разположен пред 30-метрова блестяща сребърна стена. След като влязоха вътре, големите количества алкохол помогнаха на множеството A-лист гости да се отпуснат, както показват кадри зад кулисите.

Много от тях смениха официалните си тоалети, включително Пиянка Чопра и Ник Джонас, която избра по-парти визия с блясък, кожа и рокля с открит гръб. Кайли Дженър, която присъства на „Оскарите“ с актьора Тимъти Шаламе, също смени червената си рокля с пайети с черна рокля с цепка на бедрото. Тя беше видяна да прегръща една от най-добрите си приятелки, Бела Хадид, която носеше бял ансамбъл от две части. Не е ясно дали Дженър е коментирала т.нар. „проклятие на Кардашиян“, от което някои фенове на Шаламе се опасяват, че може да навреди на кариерата му.