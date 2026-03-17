Любопитно

Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

Вечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите“ изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват

17 март 2026, 16:21
Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия
Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете
И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“
Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби
Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"
В ечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите“ изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Джейкъб Елорди загуби наградата за най-добра поддържаща мъжка роля от Шон Пен. А след това Кейт Хоули която е дизайнер на костюмите за филма му „Франкенщайн“, сякаш допълнително „посоли раната“ на австралийския актьор.

Тя не спомена нито веднъж 28-годишния актьор в интервю в пресзалата, в което говореше за собствената си награда „Оскар“, като вместо това многократно хвалеше режисьора Гилермо дел Торо в отговорите си на три въпроса за работата по филма. Очевидец коментира: „Изглеждаше сякаш Джейкъб беше пренебрегнат, много малко хора от актьорския състав и екипа го споменаха. Кейт не го спомена нито веднъж“.

Ако Елорди е изпитвал болка от загубата на потенциален „Оскар“, радостта на ирландката Джеси Бъкли от наградата за най-добра актриса за ролята ѝ в „HХамнет“ беше очевидна за всички. „На дъщеря ми ѝ порасна първото зъбче тази седмица. Събудих се с нея, легнала върху гърдите ми, гушнала ме. Какъв подарък е да изследвам майчинството чрез тази невероятна майка, каквато е била Агнес, а след това аз самата да стана такава“, каза тя развълнувано пред журналисти. 

Всеки в Лос Анджелис, който искал да последва съвета на Бъкли, имал възможност да се потопи в алкохола на ежегодното парти на Vanity Fair след „Оскарите“. Бляскавото събитие, проведено в Los Angeles County Museum of Art, предлагало бърза храна от In-N-Out Burger и Domino's Pizza.

Ел Фанинг беше заснета да позира с бургер, от който вече бяха отхапани няколко хапки. Актрисата от „Хищникът: Опасна зона“ може би беше една от малкото, които открито се наслаждаваха на въглехидрати по време на партито.

Много от актрисите на червения килим, включително Ема Стоун и Деми Мур, изглеждаха притеснително слаби на фона на слухове, че Холивуд е подвластен на лекарства за отслабване като Ozempic и Mounjaro.

Годишното парти на Vanity Fair се превърна в една от най-желаните покани за вечерта на „Оскарите“, след като беше създадено от бившия редактор на списанието Грейдън Картър през 1994 г. Новият редактор на изданието, Марк Гуидучи, се похвали с планове да направи тазгодишното събитие по-ексклузивно, с много по-малък списък с гости.

Прекрасни откровени снимки, споделени от Vanity Fair в понеделник, наистина показаха много от елита на Холивуд в почти ефирно състояние, докато се забавляват. Но съкратеният списък с гости не успя да спре редица зле облечени C-лист знаменитости да се разхождат самоуверено по стилния сив килим.

Британската поп звезда Рита Ора беше сред тях, позирайки със странна черна шапка с пера. Тя не е имала голям музикален успех от края на 2010-те години. Ексцентричната Джулия Фокс също успя да получи покана, въпреки че е най-известна като бивша приятелка на Кание Уест. Тя шокира присъстващите с крещяща кремава рокля с рамене тип „дръжки“, докато веждите ѝ бяха изрусени, а устните – видимо уголемени до крайност.

Моделът Хайди Клум, която никога не е била сериозна актриса и отдавна се е оттеглила от висшата мода, също присъстваше, облечена в матронска жълта рокля.

Холивуд без филтър: Най-добрите и най-абсурдните визии от червения килим на Vanity Fair
16 снимки
Vanity Fair Оскари парти
Vanity Fair Оскари парти
Vanity Fair Оскари парти
Vanity Fair Оскари парти

Бившата съпруга на Харви Уайнстийн, Джорджина Чапман, демонстрира увереност, докато вървеше по килима с приятеля си Ейдриън Боруди, двукратен носител на „Оскар“. Отдавна отминаха дните, когато A-лист актриси се надпреварваха да носят рокли от модната къща на Чапман, Marchesa. Тя продължава да изпитва сериозни финансови затруднения заради връзката си с Уайнстийн, който е в затвора за сексуално насилие над множество жени.

Звездното събитие посрещна гости като Ъшър, Джейн Фонда, семейство Кардашиан, Мик Джагър и много други известни имена върху червен килим, разположен пред 30-метрова блестяща сребърна стена.  След като влязоха вътре, големите количества алкохол помогнаха на множеството A-лист гости да се отпуснат, както показват кадри зад кулисите.

Много от тях смениха официалните си тоалети, включително Пиянка Чопра и Ник Джонас, която избра по-парти визия с блясък, кожа и рокля с открит гръб. Кайли Дженър, която присъства на „Оскарите“ с актьора Тимъти Шаламе, също смени червената си рокля с пайети с черна рокля с цепка на бедрото. Тя беше видяна да прегръща една от най-добрите си приятелки, Бела Хадид, която носеше бял ансамбъл от две части. Не е ясно дали Дженър е коментирала т.нар. „проклятие на Кардашиян“, от което някои фенове на Шаламе се опасяват, че може да навреди на кариерата му.

По темата

Източник: Daily Mail    
Последвайте ни
Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Мистерията защо кучетата заравят костите си

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 21 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 19 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 18 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

България Преди 13 минути

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, където спешно трябва да бъде избран изпълнител

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 14 минути

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

България Преди 42 минути

.

Рокля от човешка коса: Лиза Рина шокира с визията си на партито на Елтън Джон

Любопитно Преди 53 минути

Звездата от „Мелроуз Плейс“ се появи на традиционното парти на фондацията на Елтън Джон с тоалет, изработен от близо 5 килограма истинска човешка коса

Снимката е илюстративна

Откриха руско съкровище от златни рубли под стара къща, престояло в земята цял век

Свят Преди 58 минути

Близо 4 кг царско злато, скрито в глинен съд, разказват историята на едно бягство от Революцията

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

България Преди 1 час

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

Свят Преди 1 час

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

Свят Преди 1 час

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 1 час

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Свят Преди 2 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

България Преди 2 часа

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Любопитно Преди 2 часа

След хаос в чатовете и завръщане на бившите, планетата на комуникацията става директна на 20 март – но внимавайте със „сянката“

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

България Преди 2 часа

Заради инцидента в Разград се организираха и протести

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Любопитно Преди 2 часа

От стабилния Телец до „шампионите по бягство“ Близнаци – вижте класацията на астролозите за страха от обвързване

Всичко от днес

От мрежата

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Джейн Фонда за Барбара Стрейзънд и речта на Оскарите: „Аз имах повече право от нея“

Edna.bg

Отиде си една легенда: Слава Рачева – гласът на детството на поколения българи

Edna.bg

НА ЖИВО: Локо София - Септември, съставите

Gong.bg

Ханзи Флик: Барселона ще бъде последният клуб в кариерата ми

Gong.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg