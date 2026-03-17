Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната с Иран

Джо Кент, дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, заяви в изявление, публикувано в X във вторник, че е „ясно, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби“

17 март 2026, 16:32
Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Цените на петрола отново скочиха

Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток

Земетресение разтърси Куба

Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток

Клои Жао се появи в траур на

Академията „забрави" да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента

Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди" интернет

Д иректорът на Националния център за борба с тероризма, пенсионирана „зелена барета“ и дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, казва, че е подал оставка заради войната в Иран.

(Във видеото: Израел: Ликвидирахме двама ирански военни лидери)

„Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата нация“, заяви Джо Кент в изявление, публикувано в X във вторник.

„Ясно е, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби“, съобщи Джо Кент.

Националният център за борба с тероризма наблюдава разузнаването на правителството на САЩ относно терористични заплахи и поддържа база данни за всички известни и заподозрени терористи.

Кент работи под ръководството на Тулси Габард, директор на националното разузнаване, като двамата бяха политически съюзници. Габард избягва публичност от началото на войната, като преди това е критикувала американските военни интервенции в чужбина.

Кент написа в писмо до Тръмп, публикувано в X, че е подкрепял ценностите на президента по време на първия му мандат. Но той заяви, че Тръмп е бил погрешно повлиян от израелците и че не може да подкрепи „изпращането на следващото поколение да се бие и умира във война, която не носи никаква полза за американския народ, нито оправдава цената на американските животи“.

Кент е служил в специалните сили на армията, участвайки в 11 бойни мисии по време на 20-годишна кариера, а по-късно е работил в ЦРУ. Съпругата му, Шанън Кент, криптолог от военноморските сили, загина при терористичен атентат в Сирия през 2019 г.

Тръмп и неговите поддръжници твърдяха, че разузнавателната общност е се е опитвала да подкопае президента в миналото и се нуждае от радикална реорганизация.

Назначаването на Кент в центъра беше част от по-широките усилия на администрацията да постави доверени лоялисти и партийни активисти на висши държавни позиции в разузнаването, правоприлагането и дипломацията. Той наричаше участниците в размириците „политически затворници“ и е имал връзки с човек, за когото полицията твърди, че е бил член на крайнодясната група Proud Boys.

Източник: nbcnews    
