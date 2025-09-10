Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Слънце и летни жеги в сряда, облаците идват в края на седмицата

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

Конфликтът в Русе: Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя

П арламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман.

"За" гласуваха 128 депутати, против - 56, въздържаха се шестима народни представители.

В гласуването не участва парламентарната група на "Възраждане".

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.