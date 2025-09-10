България

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

"За" гласуваха 128 депутати, против - 56, въздържаха се шестима народни представители

Обновена преди 56 минути / 10 септември 2025, 06:53
П арламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман.

"За" гласуваха 128 депутати, против - 56, въздържаха се шестима народни представители.

В гласуването не участва парламентарната група на "Възраждане".

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.  

Източник: Нелли Желева, БТА    
зам.-омбудсман депутати гласуване
Снимката е илюстративна

„Ще ви убия! Ще ви заколя!“: Повдигнаха обвинение на мъж, удрял майка си и заплашил да убие нея и съседката

България Преди 4 минути

Той демонстративно поставил пред тях брадва и нож

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 13 минути

Председателят на ЕК произнася дългоочакваната си реч за състоянието на ЕС в сряда сутринта в Европейския парламент в Страсбург

Нов голям пожар избухна в Рила

Нов голям пожар избухна в Рила

България Преди 37 минути

Горят сухи треви над горския пояс в планината – над река Илийна, в местността "Чаушки дупки"

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Свят Преди 52 минути

"Имаме си работа с мащабна провокация", заяви Доналд Туск

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

Свят Преди 54 минути

Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“ и „фрапантно нарушение на международното право“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити в сряда и четвъртък от 22:00 ч. по NOVA

<p>Руските дронове над Полша: Иска ли Путин да разшири войната</p>

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Свят Преди 1 час

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в страната, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради "военни действия"

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

Свят Преди 1 час

Само през последните 50 години ваксините са спасили около 154 милиона живота

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

България Преди 1 час

Борислав Сарафов издаде указание за по-ефективна работа по преписки и дела

Haval H9

Haval H9 е микс от много на брой изненади (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Близо 5-метров офроудър на рама, 7 места, данъчен кредит, 7 режима за движение по различни терени, два блокируеми диференциала, но преди всички – впечатляващи материали и сглобка, не отстъпваща по нищо на европейското качество

<p>Как Доналд Тръмп стана президент на Европа</p>

Politico: Как Доналд Тръмп стана президент на Европа

Свят Преди 1 час

Американският президент се представя като де факто лидер на Европейския съюз. Но греши ли?

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Свят Преди 1 час

Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно

<p>Предаването на Меган Маркъл е &quot;проблем&quot; за бранда ѝ</p>

Newsweek: Предаването на Меган Маркъл е "проблем" за бранда ѝ As Ever

Любопитно Преди 1 час

"Този втори сезон е пропусната възможност, която можеше да бъде превърната в разширена реклама, ако бяха постъпили правилно."

Запаленият парламент на Непал

Ужас в Непал: Запалиха парламента, жената на бивш премиер изгоря жива в дома си

Свят Преди 1 час

Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна

Франция под напрежение: Новият премиер влиза в длъжност сред национални протести

Франция под напрежение: Новият премиер влиза в длъжност сред национални протести

Свят Преди 2 часа

80 000 полицаи ще бъдат разположени в страната, за да предотвратят опити за блокиране на важни инфраструктури

Разкриха ферма за криптовалута в мазето на Община Горна Оряховица

Разкриха ферма за криптовалута в мазето на Община Горна Оряховица

България Преди 2 часа

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване

