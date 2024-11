Обвиниха трима за смъртта на певеца Лиъм Пейн

Т рима души бяха обвинени във връзка със смъртта на Лиъм Пейн, предадоха световните агенции, като се позоваха на властите в Аржентина.

Пейн падна от балкон на хотел в Буенос Айрес миналия месец. Смъртта на 31-годишния изпълнител потресе света и породи въпроси относно инцидента с него.

Three people charged in connection with Liam Payne's deathhttps://t.co/4bWeQrGghr