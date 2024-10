„На моменти беше токсично“: Скритите битки на Лиъм Пейн със славата

„Приготви се, ще бъде трудно.“

Това е първото изречение от писмото, което Лиъм Пейн пише до 10-годишното си аз и което прочита по радио BBC през 2020 г.

„Ще изживееш най-невероятното време в живота си, ще пътуваш по света и ще живееш живот, който едва ли си си представял“, каза той. „След това всичко ще приключи за известно време. Ще те е страх, сякаш си сам, но няма да е така“.

'It got a little bit toxic': Liam Payne's hidden battles with fame https://t.co/Bx85UJ0JCm

Поп сензацията почина в сряда на 31-годишна възраст след падане от балкон на хотел в Аржентина. Точните обстоятелства около смъртта му или какво се е случило през последните седмици от живота му остават неизвестни.

Но звездата, която придоби световна слава още 16-годишен, като член на One Direction, от години говори за борбата си с психичното здраве и за предизвикателствата на адаптацията към звездния живот.

След като спечелиха първо място на X Factor през 2010 г., One Direction бяха нов, различен тип момчешка група - достъпна и ... нормална.

Те бяха момчетата, чиято възраст и добър външен вид ги направиха любими на милиони млади фенове по света.

След това продадоха повече от 70 милиона албума, проведоха пет световни турнета, продуцираха игрален филм и участват в благотворителен клип заедно с тогавашния министър-председател Дейвид Камерън.

Всичко това - на възраст, на която много млади хора се притесняват за изпитите си, за първата си любов или за билети за следващия си концерт - да не говорим за участие в него.

„Искам да кажа, че беше забавно“, разказва по-късно Пейн в интервю за списание Men's Health. „Изкарахме си страхотно, но в някои моменти беше малко токсично.“

Папараците. Таблоидите. Нощ след нощ в хотелски стаи, отделени от семейството. Затъмнени туристически автобуси. Фенове, които крещят за автографи. И новият и бързо развиващ се свят на социалните медии.

Малцина, според него, могат да разберат силния натиск на звездната слава на такава крехка възраст. Пейн признава, че е употребявал алкохол, за да се справи, „защото нямаше друг начин да се справиш с това, което се случваше“.

It wasn't always love between Liam Payne and his bandmates 😔 https://t.co/1RgqniAhaw pic.twitter.com/U8IdMzoJSk