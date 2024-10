Появи се заподозрян по случая със смъртта на Лиъм Пейн

П ояви се заподозрян по случая с трагедията с бившия певец на One Direction Лиъм Пейн. Първите резултати от разследването на полицията в Буенос Айрес (Аржентина) бяха споделени от TMZ.

Стана известно, че полицията разпитва всички служители на хотела, от чиято тераса падна Пейн. Източници от правоприлагащите органи в Буенос Айрес казаха, че един от работниците може и да е снабдил изпълнителя с успокоителни, които според съобщенията са били намерени в стаята на Лиъм в хотел CasaSur Palermo.

Cops are pouring over newly collected hotel CCTV to determine whether he received a drug delivery from hotel staff. https://t.co/pv89w8n7tw pic.twitter.com/Wp5yUW8j3f