"Полу или пълна загуба на съзнание": Как е умрял Лиъм Пейн

Т оксикологичният преглед на тялото на Лиъм Пейн все още не е завършен, съобщиха властите в Аржентина - на фона на съобщенията, че в организма му е открит кокаин.

Бившата звезда на One Direction почина в Буенос Айрес, Аржентина, миналата седмица, след като падна от балкон на третия етаж в хотел. Представител на прокуратурата се срещна с баща му Джеф Пейн, който е в Аржентина, за да го информира за разследването на смъртта на 31-годишния певец.

BREAKING: A toxicology exam on Liam Payne's body has not been completed yet, authorities in Argentina have said — amid reports of cocaine being found in his system.



🔗 Read morehttps://t.co/hiMhTS0cuO